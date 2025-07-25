Закир Ибрагимов: На месторождении в Джульфе подсчитаны извлекаемые запасы золота в 237 тысяч унций

«Ввод в эксплуатацию месторождения «Ортакенд» запланирован на 2028 год. В настоящее время продолжаются исследования по параметрам предварительного технико-экономического расчета (Scoping study). Изучаются оптимальные технологии добычи и переработки с учетом социальных, экономических и экологических факторов для дальнейшего увеличения извлекаемых запасов месторождения», - сказал Ибрагимов.

Он также отметил, что исследования проводятся и на других перспективных участках, расположенных в Джульфинском и Ордубадском районах. «Речь идет о проявлениях медно-молибденового месторождения «Гёйдаг», медного месторождения «Башкенд» и полиметаллического месторождения «Насирваз». В течение текущего года планируется подсчет запасов месторождений «Гёйдаг» и «Башкенд» в соответствии с международными стандартами. Прогнозируется ввод в эксплуатацию месторождения «Гёйдаг» в 2029 году, а других месторождений – в последующие годы, в зависимости от окончательных результатов исследований», - подчеркнул Ибрагимов.