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Масштабные военные учения НАТО в Грузии

18:49 529

В Грузии 25 июля начались многонациональные военные учения Agile Spirit (Твердый дух) под эгидой Североатлантического альянса, которые проводятся на территории республики уже в двенадцатый раз, сообщает Минобороны Грузии.

Учения проводятся на базе «Крцаниси», где расположен Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия.

В учениях принимают участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей заявлены представители Армении и Японии.

Учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах - Грузии и Турции, - что способствует укреплению регионального сотрудничества.

В Турции 21 июля учения начались совместной воздушно-десантной операцией США и Турции. На церемонии открытия учений командующий учебным командованием 7-й армией США в Европе и Африке генерал Терри Тиллис заявил, что это стратегические учения, которые позволяют повысить оперативную совместимость военнослужащих разных стран.

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