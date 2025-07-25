Масштабные военные учения НАТО в Грузии

В Грузии 25 июля начались многонациональные военные учения Agile Spirit (Твердый дух) под эгидой Североатлантического альянса, которые проводятся на территории республики уже в двенадцатый раз, сообщает Минобороны Грузии.

Учения проводятся на базе «Крцаниси», где расположен Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия.