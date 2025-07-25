Масштабные военные учения НАТО в Грузии

В Грузии 25 июля начались многонациональные военные учения Agile Spirit (Твердый дух) под эгидой Североатлантического альянса, которые проводятся на территории республики уже в двенадцатый раз, сообщает Минобороны Грузии.
Учения проводятся на базе «Крцаниси», где расположен Совместный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия.
В учениях принимают участие военные из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей заявлены представители Армении и Японии.
Учения Agile Spirit 2025 проводятся в двух странах - Грузии и Турции, - что способствует укреплению регионального сотрудничества.
В Турции 21 июля учения начались совместной воздушно-десантной операцией США и Турции. На церемонии открытия учений командующий учебным командованием 7-й армией США в Европе и Африке генерал Терри Тиллис заявил, что это стратегические учения, которые позволяют повысить оперативную совместимость военнослужащих разных стран.