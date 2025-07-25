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Летняя школа «YAŞAT» стартовала в Лондоне при поддержке компании Bakcell

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19:00 223

При поддержке лидера в области инноваций и скорости — компании «Bakcell» и при организации Фонда «YAŞAT» в Лондоне официально стартовала третья летняя школа «YAŞAT». В программе участвуют 10 детей шехидов, показавших выдающиеся результаты на итоговых экзаменах по всей стране среди учащихся 9-х классов.

Основная цель программы — расширение кругозора детей шехидов, улучшение их языковых навыков, развитие личных качеств и создание возможностей для активного участия в международной среде, а также поддержка в организации их досуга.

Летняя школа «YAŞAT», которая продлится с 20 июля по 3 августа, организована на базе University College London (UCL). В рамках программы участники ежедневно проходят трёхчасовые интенсивные занятия по английскому языку, а также получают насыщенный опыт благодаря экскурсиям по городу, посещению исторических памятников и музеев.

Своей поддержкой этой инициативы Bakcell успешно продолжает реализацию стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития, направленной на вклад в стабильное развитие общества. Поддержка социальных проектов, ориентированных на формирование инновационного мышления и личностное развитие молодежи в условиях стремительно меняющегося мира, является одним из главных приоритетов компании.

Компания Bakcell, входящая в состав NEQSOL Holding, совместно с Фондом «YAŞAT»  продолжает реализовывать проекты поддержки семей шехидов и  инвалидов войны. Это сотрудничество осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между NEQSOL Holding и Фондом «YAŞAT».

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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