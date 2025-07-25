Летняя школа «YAŞAT» стартовала в Лондоне при поддержке компании Bakcell

При поддержке лидера в области инноваций и скорости — компании «Bakcell» и при организации Фонда «YAŞAT» в Лондоне официально стартовала третья летняя школа «YAŞAT». В программе участвуют 10 детей шехидов, показавших выдающиеся результаты на итоговых экзаменах по всей стране среди учащихся 9-х классов. Основная цель программы — расширение кругозора детей шехидов, улучшение их языковых навыков, развитие личных качеств и создание возможностей для активного участия в международной среде, а также поддержка в организации их досуга.

Летняя школа «YAŞAT», которая продлится с 20 июля по 3 августа, организована на базе University College London (UCL). В рамках программы участники ежедневно проходят трёхчасовые интенсивные занятия по английскому языку, а также получают насыщенный опыт благодаря экскурсиям по городу, посещению исторических памятников и музеев. Своей поддержкой этой инициативы Bakcell успешно продолжает реализацию стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивого развития, направленной на вклад в стабильное развитие общества. Поддержка социальных проектов, ориентированных на формирование инновационного мышления и личностное развитие молодежи в условиях стремительно меняющегося мира, является одним из главных приоритетов компании. Компания Bakcell, входящая в состав NEQSOL Holding, совместно с Фондом «YAŞAT» продолжает реализовывать проекты поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Это сотрудничество осуществляется в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между NEQSOL Holding и Фондом «YAŞAT».