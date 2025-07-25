Зеленый геноцид: в Баку, Гяндже и на Апшероне вырубили деревья

В ряде районов Баку, на территории Апшеронского района, а также в городе Гянджа зафиксированы случаи незаконной вырубки зеленых насаждений. Об этом haqqin.az сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

По результатам проверки установлено, что деревья и кустарники были вырублены на улицах Башира Буниятова в поселке Бакиханов (Сабунчинский район), Рахиба Мамедова (Хатаинский район), Ага Нейматуллы, Гаджи Мамеда, Фаика Юсифова, а также в поселке Дарнагюль (Наримановский район). В Гяндже незаконные вырубки зафиксированы на улицах Гасана Алиева, Парвиза Самедова и на территории парка имени Фикрета Амирова.

Аналогичные случаи зафиксированы и за пределами столицы — в частности, на 14-м километре автодороги Баку–Сумгаит (Апшеронский район) и на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева в городе Хырдалан.

Общий ущерб оценивается в 225 740 манатов. Поскольку по каждому факту сумма ущерба, нанесенного природе, образует состав преступления, собранные материалы готовятся к передаче в правоохранительные органы для правовой оценки.