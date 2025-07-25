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Новые бои в Сирии

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В сирийской провинции Эс-Сувейда произошло новое вооруженное столкновение. Формирования друзской общины, поддерживаемые Израилем, открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Службы общей безопасности Сирии вблизи города Вальга. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По имеющейся информации, под обстрел попала и съемочная группа Al Jazeera, работавшая в районе инцидента. Официальных комментариев от сирийских властей, а также со стороны Израиля, на момент публикации не поступало.

Израильские телеграм-каналы и медиа-платформы также сообщают о нарушении режима прекращения огня и возобновлении локальных боевых действий в регионе.

Напомним, что 13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами из арабских племен и силами самообороны друзов. 15 июля спецподразделения МВД и Минобороны Сирии вошли в одноименный административный центр провинции и начали его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по колоннам Вооруженных сил Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в Дамаске.

Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил 19 июля о введении режима прекращения огня в южной провинции Эс-Сувейда в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников. Спецпосланник США по Сирии Том Баррак на следующий день сообщил, что перемирие между Арабской Республикой и Израилем вступило в силу.

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