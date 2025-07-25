Новые бои в Сирии

В сирийской провинции Эс-Сувейда произошло новое вооруженное столкновение. Формирования друзской общины, поддерживаемые Израилем, открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Службы общей безопасности Сирии вблизи города Вальга. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По имеющейся информации, под обстрел попала и съемочная группа Al Jazeera, работавшая в районе инцидента. Официальных комментариев от сирийских властей, а также со стороны Израиля, на момент публикации не поступало.

Израильские телеграм-каналы и медиа-платформы также сообщают о нарушении режима прекращения огня и возобновлении локальных боевых действий в регионе.