Зеленский поручил нарастить выпуск дронов-перехватчиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нарастить производство беспилотников-перехватчиков до объёма, позволяющего применять не менее 1000 таких дронов ежедневно. Об этом Зеленский сообщил после посещения одного из предприятий, занимающегося выпуском дронов.

«Ставил такую задачу на Ставке — встречался с представителями этого производства и с другими производителями. Наш запрос — 1000 перехватчиков в сутки», — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна выйти на указанные объёмы в четко определенные сроки. Он также отметил, что на уровне правительства уже ведется работа по заключению контрактов, а параллельно продолжаются переговоры с международными партнерами с целью недопущения дефицита финансирования.

По словам президента Украины, развитие внутреннего оборонно-промышленного потенциала — это не только вопрос национальной безопасности, но и вклад в общую силу Европы.