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Трамп не придал значения словам Макрона

19:48 118

Президент США Дональд Трамп заявил, что слова французского лидера Эммануэля Макрона о готовности Парижа признать Государство Палестина не имеют веса.

«Это заявление не имеет никакого веса. Он хороший парень, он мне нравится. Но это заявление не имеет веса», - сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона. Американский лидер беседовал с ними на Южной лужайке Белого дома.

24 июля президент Франции заявил, что его страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства.

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