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Польша предупредила о возможной войне НАТО и России

20:05 682

Североатлантический альянс опасается, что Россия будет готова вступить в конфронтацию с Европой к 2027 году. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск со ссылкой на главнокомандующего силами США и НАТО в Европе Алексиса Гринкевича.

«Главнокомандующий силами НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мной подтвердил американские экспертизы (...), что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит, и с нами, уже в 2027 году», — отметил политик.

17 июля Гринкевич заявил, что Китай и Россия могут начать войну против стран — членов альянса в 2027 году. По словам военного, Китай, по всей вероятности, заблаговременно согласует свои действия с Россией перед началом операции в районе Тайваня. Гринкевич добавил, что Североатлантический альянс должен быть готов к таким последствиям и иметь в арсенале все необходимые ресурсы.

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