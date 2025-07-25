Польша предупредила о возможной войне НАТО и России

Североатлантический альянс опасается, что Россия будет готова вступить в конфронтацию с Европой к 2027 году. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск со ссылкой на главнокомандующего силами США и НАТО в Европе Алексиса Гринкевича.

«Главнокомандующий силами НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мной подтвердил американские экспертизы (...), что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит, и с нами, уже в 2027 году», — отметил политик.

17 июля Гринкевич заявил, что Китай и Россия могут начать войну против стран — членов альянса в 2027 году. По словам военного, Китай, по всей вероятности, заблаговременно согласует свои действия с Россией перед началом операции в районе Тайваня. Гринкевич добавил, что Североатлантический альянс должен быть готов к таким последствиям и иметь в арсенале все необходимые ресурсы.