Маск сорвал контрнаступление ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск приказал отключить спутниковый интернет Starlink и сорвал контрнаступление ВСУ в 2022 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам трех человек, знакомых с приказом, Маск поручил старшему инженеру калифорнийского офиса SpaceX отключить покрытие, в том числе в районе Херсона. «Мы должны это сделать», — сказал коллегам инженер компании Майкл Николлс.

Отмечается, что по приказу предпринимателя украинские войска лишились связи, беспилотники перестали работать, а артиллерийские подразделения, которые использовали Starlink для наведения огня, с трудом поражали цели.

Источник агентства подчеркнул, что это решение шокировало некоторых сотрудников компании и фактически изменило линию фронта, позволив Маску «взять исход конфликта в свои руки».

Представитель SpaceX сообщил изданию, что информация «неточна», и направил журналистов к сообщению в соцсети X, опубликованному ранее, в котором компания заявила, что Starlink полностью привержена оказанию услуг Украине.

Три человека, знакомые с решением Маска, добавили, что приказ, вероятно, был отдан из-за опасений предпринимателя, что контрнаступление Украины может «спровоцировать ответные ядерные удары со стороны России».