Европа требует снять блокаду Газы

В пятницу, 25 июля, лидеры Великобритании, Франции и Германии провели экстренный телефонный разговор по поводу обострения продовольственного кризиса в секторе Газа после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его страна признает Палестинское государство.

В совместном заявлении лидеры Берлина, Парижа и Лондона – Фридрих Мерц, Макрон и Кир Стармер – призвали все стороны прекратить войну в секторе Газа путем немедленного прекращения огня. Кроме того, они требуют немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников.

«Переговоры о прекращении огня – это лучший шанс вернуть заложников домой, положить конец страданиям их семей и наконец принести облегчение гражданскому населению Газы», – заявили они.

Они подчеркнули, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа должна прекратиться немедленно.

«Наиболее насущные потребности гражданского населения, включая доступ к воде и пище, должны быть удовлетворены немедленно. Удержание жизненно необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению неприемлемо», – подчеркнули три страны.

В связи с этим они призвали правительство Израиля немедленно снять ограничения на доставку помощи и срочно разрешить ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою работу по борьбе с голодом.