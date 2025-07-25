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Турция задыхается от аномальной жары

21:22 369

Аномальная жара наблюдается в Турции, температура в ряде городов на востоке страны приблизилась к 50 градусам, сообщает «Анадолу».

В частности, в четверг температура выше 40 градусов зафиксирована как минимум в 38 городах страны, в том числе на курортах Анталья и Мугла, а также в столице Анкаре.

«Самая высокая температура в четверг зафиксирована в Сиирте - 49,1 градуса, а также в Кызылтепе в провинции Мардин и в Джизре в провинции Ширнак - 48,8 градуса», - пишет агентство.

В пятницу же рекорд зафиксирован в городе Силопи на востоке страны - 49,9 градуса.

На фоне рекордной жары во многих провинциях Турции вспыхивают лесные пожары. В частности, в Анталье за пятницу потушили лесные пожары как минимум в трех районах, но к вечеру огонь охватил районы Аланья и Газипаша, где эвакуированы жители четырех домов.

По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.

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