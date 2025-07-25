Россия начала применять новую дальнобойную ракету

Российские вооруженные силы начали использовать новую авиационную ракету класса «воздух-воздух» под названием «Изделие 180» (также известную как К-77М). Об этом свидетельствуют опубликованные в сети фотографии.

По данным российских СМИ, «Изделие 180» представляет собой модернизацию предыдущей ракеты Р-77 («Изделие 170») и оснащено новым двухрежимным двигателем, измененным хвостовым оперением, а также современной активной радиолокационной головкой самонаведения.

Ракета разрабатывалась специально под истребитель Су-57, который Россия классифицирует как самолет пятого поколения. Заявленная дальность поражения целей типа «самолет» составляет до 190 км — это делает «Изделие 180» сопоставимой по характеристикам с лучшими западными аналогами ракет класса «воздух-воздух».

Как отмечает портал Defense Express, базовая версия Р-77 имела дальность в 70–80 км и отличалась решетчатыми рулями, которые, по задумке конструкторов, должны были отсоединяться в полете. Однако реализовать эту концепцию, как утверждается, россиянам не удалось. Более того, решетчатые рули увеличивали аэродинамическое сопротивление и радиолокационную заметность как самой ракеты, так и самолёта-носителя.

В новой версии ракеты от решетчатых рулей полностью отказались. Также сообщается об улучшенной системе наведения, что должно повысить точность и эффективность поражения воздушных целей.