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Трамп: Обама совершил преступление

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Президент США Дональд Трамп считает, что экс-глава государства Барак Обама совершил преступление в ситуации с распространением демократами заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

«Он совершил преступление, на этот счет нет никаких вопросов», — заявил Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома. У него поинтересовались, поможет ли Обаме частичный иммунитет бывших глав государств от юридического преследования, наличие которого у Трампа в 2024 году подтвердил Верховный суд США.

«Это, вероятно, очень поможет ему, но не поможет людям, окружающим его», — отметил глава американской администрации. «У него есть иммунитет, и это, вероятно, поможет [избежать преследования]», — подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщил телеканал Fox News со ссылкой на отчет спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от 2020 года, рассекреченный по инициативе директора Национальной разведки Тулси Габбард, Обама поручил спецслужбам включить в доклад 2017 года утверждения о том, что РФ отдавала Трампу предпочтение на президентских выборах 2016 года.

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