USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Евросоюз ускоряет отказ от российского газа

21:59 618

Европейский парламент рассматривает предложения об ускорении отказа ЕС от российского газа на один год - с января 2027 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, содержащие поправки законодателей к предложению ЕК.

В прошлом месяце ЕК внесла в парламент предложение о поэтапном отказе от всего импорта российского газа к 1 января 2028 года. Это предложение станет юридическим основанием для формулировки дополнительной инициативы об ускорении сроков отказа. Согласно новому предложению, ЕС начнет поэтапный отказ по новым и краткосрочным контрактам уже с января 2026 года, отмечает агентство.

По словам дипломатов стран ЕС, правительства вряд ли поддержат перенос запрета на год раньше. Однако законодатели смогут использовать это требование в качестве переговорного рычага для других изменений. Например, авторы инициативы предлагают ввести штрафные санкции для компаний, нарушающих запрет, вплоть до отзыва лицензий на торговлю энергоносителями.

Ереван затопило ливнями
Ереван затопило ливнями видео
22:34 1102
Турция задыхается от аномальной жары
Турция задыхается от аномальной жары
21:22 2117
Эльджан Гаджиев принес Азербайджану четвертую медаль на Всемирной Универсиаде в Германии
Эльджан Гаджиев принес Азербайджану четвертую медаль на Всемирной Универсиаде в Германии «Я был не готов...»; фото, обновлено
20:27 2635
Маск сорвал контрнаступление ВСУ
Маск сорвал контрнаступление ВСУ
20:11 3859
Байрамов и Фидан обсудили мир между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Фидан обсудили мир между Азербайджаном и Арменией обновлено 20:34
20:34 1055
Новые бои в Сирии
Новые бои в Сирии видео
19:24 2352
США ликвидировали командира ИГИЛ и его сыновей
США ликвидировали командира ИГИЛ и его сыновей видео; обновлено 18:09
18:09 4503
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему? новое обновление 19:28; фото
19:28 12093
Европа урезает помощь Украине
Европа урезает помощь Украине
17:17 2676
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле Аналитик Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
16:16 3461
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 6301

ЭТО ВАЖНО

Ереван затопило ливнями
Ереван затопило ливнями видео
22:34 1102
Турция задыхается от аномальной жары
Турция задыхается от аномальной жары
21:22 2117
Эльджан Гаджиев принес Азербайджану четвертую медаль на Всемирной Универсиаде в Германии
Эльджан Гаджиев принес Азербайджану четвертую медаль на Всемирной Универсиаде в Германии «Я был не готов...»; фото, обновлено
20:27 2635
Маск сорвал контрнаступление ВСУ
Маск сорвал контрнаступление ВСУ
20:11 3859
Байрамов и Фидан обсудили мир между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Фидан обсудили мир между Азербайджаном и Арменией обновлено 20:34
20:34 1055
Новые бои в Сирии
Новые бои в Сирии видео
19:24 2352
США ликвидировали командира ИГИЛ и его сыновей
США ликвидировали командира ИГИЛ и его сыновей видео; обновлено 18:09
18:09 4503
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему? новое обновление 19:28; фото
19:28 12093
Европа урезает помощь Украине
Европа урезает помощь Украине
17:17 2676
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле Аналитик Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
16:16 3461
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 6301
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться