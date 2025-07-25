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Киев впервые передал Москве уехавшего воевать в ВСУ россиянина

22:13 1279

Украина впервые выдала Москве россиянина, добровольно уехавшего воевать в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает Regnum.

Алексей Герасимов

Переданным России оказался студент из Чувашии Алексей Герасимов, родившийся и выросший в Чебоксарах. Его передали 23 мая в числе 120 вернувшихся в Россию гражданских.

Как уточняет агентство, после возвращения данные россиянина появились в списке террористов Росфинмониторинга, сейчас он находится в СИЗО.

Отмечается, что россиянин решил вступить в Сибирский батальон после 2023 года, однако он отказался воевать, пока ему не оформят контракт с ВСУ. После этого его перевели в миграционный лагерь, где доброволец провел девять месяцев, после чего суд постановил выдворить его за пределы Украины, затем он был выдан российской стороне.

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