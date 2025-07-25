Архиепископ Галстанян подал в суд на Араика Арутюняна

Архиепископ Баграт Галстанян подал в суд на главу аппарата премьера Араика Арутюняна, сообщил в соцсети его адвокат Ованнес Худоян.

Кроме того, иски направлены против министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна, ведущего Общественного телевидения Петроса Казаряна и депутата «Гражданского договора» Асмик Акопян.

Все иски поданы в связи с оскорблениями и клеветой.

Ранее защита Баграта Галстаняна подала в суд на министра здравоохранения Анаит Аванесян, депутата от партии «Гражданский договор» Ваагна Алексаняна, а также еще пятерых общественных и политических деятелей за публичные оскорбления и клевету.