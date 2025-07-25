Ереван затопило ливнями

Сильный проливной дождь, прошедший в Ереване вечером 25 июля, привел к подтоплениям в городе. Улицы столицы Армении буквально превратились в «реки» — вода затопила дороги и проникла в подъезды многоквартирных домов.

Кроме обильных осадков, непогода сопровождалась сильным ветром, в результате чего были повалены деревья и выбиты окна в ряде зданий.

Жители делятся в соцсетях кадрами с затопленных улиц, отмечая, что городская инфраструктура не справляется с последствиями даже кратковременных ливней.

Официальные службы пока не сообщали о масштабах ущерба.