USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Украинцы протестуют четвертый день подряд

видео
22:53 283

Четвертый день подряд в различных городах Украины проходят массовые акции протеста против возможного ограничения полномочий антикоррупционных структур. Участники выступают против законодательных инициатив, которые, по их мнению, подрывают независимость НАБУ и САП, сообщают украинские СМИ.

В пятницу митингующие вновь собрались в центре Киева — на площади возле театра имени Ивана Франко. Над входом протестующие вывесили баннер с надписью: «Чего стоит ваша подпись, господин президент?!», обращенной к главе государства Владимиру Зеленскому.

Акции также проходят и в других городах. В Днепре, по оценкам корреспондентов «Суспільного», к протесту под зданием областной военной администрации присоединилось около 150 человек. В Харькове митинг собрал порядка 300 участников, которые начали мероприятие с исполнения государственного гимна Украины.

Организаторы подчеркивают, что протесты носят мирный характер и будут продолжаться до тех пор, пока власти не откажутся от инициатив, угрожающих независимости антикоррупционных органов.

Ереван затопило ливнями
Ереван затопило ливнями видео
22:34 1116
Турция задыхается от аномальной жары
Турция задыхается от аномальной жары
21:22 2124
Эльджан Гаджиев принес Азербайджану четвертую медаль на Всемирной Универсиаде в Германии
Эльджан Гаджиев принес Азербайджану четвертую медаль на Всемирной Универсиаде в Германии «Я был не готов...»; фото, обновлено
20:27 2636
Маск сорвал контрнаступление ВСУ
Маск сорвал контрнаступление ВСУ
20:11 3867
Байрамов и Фидан обсудили мир между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Фидан обсудили мир между Азербайджаном и Арменией обновлено 20:34
20:34 1058
Новые бои в Сирии
Новые бои в Сирии видео
19:24 2352
США ликвидировали командира ИГИЛ и его сыновей
США ликвидировали командира ИГИЛ и его сыновей видео; обновлено 18:09
18:09 4504
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему? новое обновление 19:28; фото
19:28 12102
Европа урезает помощь Украине
Европа урезает помощь Украине
17:17 2677
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле Аналитик Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
16:16 3462
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 6304

ЭТО ВАЖНО

Ереван затопило ливнями
Ереван затопило ливнями видео
22:34 1116
Турция задыхается от аномальной жары
Турция задыхается от аномальной жары
21:22 2124
Эльджан Гаджиев принес Азербайджану четвертую медаль на Всемирной Универсиаде в Германии
Эльджан Гаджиев принес Азербайджану четвертую медаль на Всемирной Универсиаде в Германии «Я был не готов...»; фото, обновлено
20:27 2636
Маск сорвал контрнаступление ВСУ
Маск сорвал контрнаступление ВСУ
20:11 3867
Байрамов и Фидан обсудили мир между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Фидан обсудили мир между Азербайджаном и Арменией обновлено 20:34
20:34 1058
Новые бои в Сирии
Новые бои в Сирии видео
19:24 2352
США ликвидировали командира ИГИЛ и его сыновей
США ликвидировали командира ИГИЛ и его сыновей видео; обновлено 18:09
18:09 4504
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему? новое обновление 19:28; фото
19:28 12102
Европа урезает помощь Украине
Европа урезает помощь Украине
17:17 2677
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле Аналитик Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
16:16 3462
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
Зеленский понял свою ошибку... и отзывает закон
11:52 6304
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться