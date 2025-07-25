Украинцы протестуют четвертый день подряд

Четвертый день подряд в различных городах Украины проходят массовые акции протеста против возможного ограничения полномочий антикоррупционных структур. Участники выступают против законодательных инициатив, которые, по их мнению, подрывают независимость НАБУ и САП, сообщают украинские СМИ.

Четвертый день митингов в поддержку антикоррупционных ведомств САП и НАБУ в Украине pic.twitter.com/s3X6tndDjZ

В пятницу митингующие вновь собрались в центре Киева — на площади возле театра имени Ивана Франко. Над входом протестующие вывесили баннер с надписью: «Чего стоит ваша подпись, господин президент?!», обращенной к главе государства Владимиру Зеленскому.

Акции также проходят и в других городах. В Днепре, по оценкам корреспондентов «Суспільного», к протесту под зданием областной военной администрации присоединилось около 150 человек. В Харькове митинг собрал порядка 300 участников, которые начали мероприятие с исполнения государственного гимна Украины.

Организаторы подчеркивают, что протесты носят мирный характер и будут продолжаться до тех пор, пока власти не откажутся от инициатив, угрожающих независимости антикоррупционных органов.