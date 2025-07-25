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Пожары в Карабахе: огонь охватил три района

25 июля 2025, 23:40 1042

В результате сильных пожаров, вспыхнувших в селе Гюляблы Агдамского района, огонь распространился на территорию соседнего села Мирикенд Ходжавендского района, сообщают местные СМИ.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), для тушения возгорания были мобилизованы спасатели из Агдама, Агджабеди, Евлаха и Ханкенди. В операции также участвуют два пожарных вертолета.

Одновременно новый очаг возгорания возник в селе Гасанриз Агдеринского района, где также работают противопожарные бригады.

Кроме того, в Геранбойском районе в результате удара молнии произошло возгорание в лесистой местности. На место происшествия оперативно прибыла пожарная команда МЧС. В регионе наблюдаются грозы и проливные дожди, что повышает риск новых возгораний.

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