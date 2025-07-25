В Турции убит известный депутат

Депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Мехмет Аныл погиб в результате вооруженного нападения в городе Балыкесире, сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел в районе Хавран. Мехмет Аныл получил тяжелые ранения и был экстренно доставлен в государственную больницу Эдремита. Несмотря на усилия врачей, он скончался во время операции.

После нападения в районе Хавран были усилены меры безопасности. Полиция района и областное управление Балыкесира начали всестороннее расследование с целью задержания подозреваемых.

Причины и обстоятельства нападения пока остаются неизвестными. Следствие продолжается.