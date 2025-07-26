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ВСУ разгромили россиян в Кондратовке: уничтожены три батальона

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Подразделение 225-го отдельного штурмового батальона успешно завершило зачистку и закрепление в селе Кондратовка Сумской области, сообщает аналитический проект DeepState.

По данным источников DeepState, это уже второй населенный пункт, освобожденный данным батальоном в регионе.

В ходе операции украинские войска нанесли серьезные потери россиянам. Были ликвидированы батальон 40-го отдельного мотострелкового полка, батальон 155-й отдельной бригады морской пехоты, батальон 30-й отдельной мотострелковой бригады, а также их командир.

Аналитики отмечают, что российская пехота некоторое время находилась в окружении, что существенно ослабило ее позиции.

«Этот успех стал возможен благодаря уникальной тактике и подходам, применяемым 225-м отдельным штурмовым батальоном. В очередной раз подразделение доказало, что у нас есть силы, способные проводить качественные наступательные операции», — подчеркнули эксперты DeepState.

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