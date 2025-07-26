Хуситы ударили по Израилю ракетой и беспилотниками

Вооруженные силы, сформированные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах», совершили удары по четырем целям в Израиле с использованием ракеты и трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска провели уникальную военную операцию, в ходе которой атаковали чувствительную цель сионистского противника в оккупированном районе Беэр-Шевы с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», - сказал Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.

По его словам, повстанцы также атаковали «важные цели» в израильских городах Эйлат, Ашкелон и Хадера с помощью трех беспилотников. Все операции, согласно утверждению Сарии, «достигли своих целей».