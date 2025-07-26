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Вперед в прошлое: канонизация Меланьи

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Нина Вишнева, специально для haqqin.az, Нью-Йорк
00:55 794

Июнь 2025 года. Оперный театр Центра Кеннеди в Вашингтоне. Дают мюзикл «Отверженные» – гимн борьбы угнетенных против несправедливой власти. В ложу входят Дональд и Меланья Трамп. Их встречают свистками и неодобрительными возгласами. Видео, мгновенно разлетевшееся по соцсетям, стало идеальной прелюдией к политическому фарсу, разыгравшемуся месяц спустя: 22 июля 2025 года республиканец Майк Симпсон, верный оруженосец Трампа, проталкивает поправку – переименовать этот самый Оперный театр, где Трампов освистали, в «Оперный театр первой леди Меланьи Трамп»… Аплодисменты.

Но и это оказалось лишь увертюрой. Практически одновременно с Симпсоном – в нижней палате Конгресса появляется другой проект: конгрессмен Боб Ондер (республиканец, штат Миссури) предлагает пойти еще дальше и переименовать весь Центр искусств имени Джона Кеннеди в Центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа.

Сегодня в честь Трампов переименуют театр, завтра – национальную библиотеку, послезавтра – саму Конституцию?

«На протяжении более 40 лет президент Трамп поддерживает искусство и является важной фигурой поп-культуры», – говорится в преамбуле законопроекта.

Какие именно постановки, инсталляции или стипендии Трамп поддерживал – не уточняется. Но сама идея «вырезать» из архитектурной и культурной ткани столицы имя Джона Кеннеди ради политической личной лояльности говорит о новой фазе MAGA-кампании по зачистке культурного пространства от «враждебных символов».

Политический курьез на бюджетной волне

Конгрессмен Майк Симпсон, республиканец от штата Айдахо - председатель ключевого подкомитета по ассигнованиям Палаты представителей США – человек, чья лояльность Трампу не подлежит сомнению. Не благотворитель, а настоящий политтехнолог, решивший пристегнуть спорную инициативу к огромному бюджетному законопроекту по ассигнованиям для ведомств внутренней политики и охраны окружающей среды на 2026 г. Симпсон, с невозмутимым лицом, заявил что это – «отличный способ признать ее [Меланьи] приверженность к искусству и гуманитарным наукам» и ее церемониальную роль Почетного председателя Совета попечителей Центра. В Комитете инициатива прошла голосами 33 против 25, почти по партийной линии, с одним «заблудившимся» демократом. Дальше требуется одобрение всей Палаты представителей, затем Сената, где у демократов больше рычагов влияния и где поправка, вероятно, встретит серьезное сопротивление.

Проверить тезис о «вкладе» Меланьи в жизнь Центра Кеннеди доступно каждому. По данным самого Центра, за четыре года первой каденции Трампа Меланья посетила его «горстку раз». И это «вклад» против ежедневной работы тысяч людей, делающих Центр живым. Быть Почетным председателем – значит хотя бы сидеть в почетном кресле на гала-концертах. Никаких свидетельств о стратегическом вкладе Меланьи, фандрайзинге, кураторстве или образовательных инициативах нет.

Внук убитого президента напомнил, что Кеннеди действительно верил в искусство как оружие против авторитаризма

И пока Симпсон говорит о «вкладе» Мелании, его однопартиец Ондер обнаружил «эпохальное влияние» самого Дональда Трампа на искусство. При этом сам Трамп в свой первый срок не был в опере ни разу, однако после возвращения в Белый дом назначил себя председателем правления Центра Кеннеди.

Голос крови внука Джона Кеннеди

Наиболее яркую и эмоциональную реакцию на предложение переименования выразил Джек Шлоссберг, единственный внук Джона Ф. Кеннеди. В своем Instagram он обрушился с резкой критикой на республиканцев, назвав это попыткой Трампа затмить наследие его деда:

Шлоссберг напомнил, что Кеннеди действительно верил в искусство как оружие против авторитаризма:

«Джон Кеннеди считал, что искусство сделало нашу страну великой и может стать нашим самым эффективным оружием за гражданские права».

Чтобы оценить предложение о переименовании, необходимо понимать роль, которую играют первые леди США, и масштаб их вклада. Эта роль эволюционировала от чисто церемониальной к значимой общественно-политической.

Наиболее яркую и эмоциональную реакцию на предложение переименования выразил Джек Шлоссберг, единственный внук Джона Ф. Кеннеди

Элеонора Рузвельт (1933-1945) заложила основу первой леди как общественного деятеля, проводила пресс-конференции, писала колонки, отстаивала гражданские права, много ездила по стране и миру, представляя президента и его политику.

Жаклин Кеннеди (1961-1963) создала «Офис первой леди» с собственным штатом, сосредоточилась на культурной дипломатии, исторической реставрации и возвышении американского искусства.

Леди Берд Джонсон (1963-1969) вывела роль на новый уровень, запустив масштабную национальную кампанию (Beautification Campaign), которая привела к законодательству о благоустройстве автомагистралей. Впервые наняла пресс-секретаря и политических помощников.

Современные первые леди - Розалин Картер, Хиллари Клинтон, Лора Буш, Мишель Обама, Джилл Байден – продолжили и расширили эту модель. Лора продвигала обучающие инициативы, Мишель боролась с ожирением у школьников, Джилл вела кампанию за бесплатное обучение в муниципальных колледжах…

Роль первой леди сегодня – это мощная платформа для общенациональной адвокации и «мягкого» влияния на политику.

Элеонора Рузвельт заложила основу первой леди как общественного деятеля, проводила пресс-конференции, писала колонки, отстаивала гражданские права, много ездила по стране и миру, представляя президента и его политику

Меланья Трамп: куртка и мемуары с обидами

На этом фоне «достижения» Меланьи…

Заявленная в первый срок Трампа программа Меланьи по борьбе с кибербуллингом была эфемерной: расплывчатые цели, минимум действий, максимум фотосессий. Апофеозом стал визит к детям-мигрантам в куртке REALLY DON'T CARE, DO U? («Мне все равно, а тебе?»).

Меланья второго срока – без программы вообще…

Она королева дистанцирования. Ее публичная активность – на минимуме. Национальные кризисы? Гробовое молчание или запоздалые, шаблонные реплики. Так, на штурм Капитолия 6 января 2021 года, согласно ее же мемуарам, она не отреагировала вовремя, поскольку помощники «не доложили», а сама она была поглощена... декорированием Белого дома. Мемуары Меланьи, которые вышли в свет в 2023 году, - неприкрытая энциклопедия обид.

Она королева дистанцирования. Ее публичная активность – на минимуме. Национальные кризисы? Гробовое молчание или запоздалые, шаблонные реплики

Куртка? – Месть СМИ.

6 января? – Мне не доложили толком.

Обыск в Мар-а-Лаго? – Ужасное вторжение в личную жизнь! (Сейчас, на фоне вторжений администрации Трампа в жизнь американцев – от иммиграционных регуляций до «большого прекрасного закона» – это выглядит просто цинично).

США крайне скупы на такие чествования…

Единственный полноценный памятник – Национальный исторический комплекс Элеоноры Рузвельт – да и то за ее пост-президентскую работу в ООН и борьбу за права человека. В Нью-Йорке еще есть школа, которая носит ее имя. В каких-то городах - еще несколько школ.

Багаж Жаклин Кеннеди в том же Нью-Йорке – проходное именное фойе в здании Центрального вокзала, где вечная толпа и не до чтения надписей, плюс скромная табличка в парке Snug Harbor, который в свое время хотели застроить многоэтажками, но Кеннеди приплыла туда на пароме лично и призвала «сохранить легкие Нью-Йорка». Все.

Никаких публичных объектов в честь Хиллари Клинтон или Мишель Обамы нет.

Конгрессвумен Шелли Пингри (демократический лидер в комитете по ассигнованиям Палаты представителей от штата Мэн) резко раскритиковала инициативу в отношении Мелании Трамп, заявив:

Багаж Жаклин Кеннеди в том же Нью-Йорке – проходное именное фойе в здании Центрального вокзала, где вечная толпа и не до чтения надписей

«Республиканцы фактически тайком включили это предложение – они просто «подсунули» его. Это часть общей кампании по тому, чтобы отдать президенту неограниченное влияние над Кеннеди-центром».

Конгрессмен Грег Касар из Техаса высказался более ярко:

«Если вы один из 17 миллионов человек, которые могут потерять медицинское обслуживание – вот хорошая новость: республиканцы собираются переименовать Кеннеди-центр в честь Мелании Трамп».

Свист как памятник

Попытка увековечить имя Первой леди, чей самый запоминающийся жест в искусстве – куртка «Мне все равно», а самый громкий «диалог» с аудиторией — свист публики Кеннеди-центра, – это апофеоз абсурда. Подхалимаж конгрессмена Симпсона Трампу понятен. Но когда рядом с «оперной» поправкой появляется законопроект Ондера о полном переименовании центра в Donald J. Trump Center, становится ясно: это уже не мелкая любезность, а попытка стереть имя Джона Кеннеди из культурной карты страны.

Отдельная ирония – название закона Боба Ондерa – MEGA (Make Entertainment Great Again), в котором скрыта не только аллюзия на MAGA, но и откровенное недоразумение: если у кого и получилось сделать индустрию развлечений «великой», то явно не у Трампа. Именно при Джоне Кеннеди Америка открыла сцены для Марты Грэм, Майлза Дэвиса, Леонарда Бернстайна и Пабло Казальса.

Желание «натянуть» Меланью на театр и Дональда – на весь Центр – это не только личная лояльность, это реванш. Политическое наступление на символы, олицетворяющие плюрализм и силу искусства как инструмента сопротивления.

Сам факт того, что обе инициативы – и Симпсона, и Ондера – получили движение вперед, показывает, как изменилась американская политическая сцена: сегодня в честь Трампов переименуют театр, завтра – национальную библиотеку, послезавтра – саму Конституцию?

Разве что поднимется галерка и освистает уже по-настоящему. Есть также правовой спор: Джек Шлоссберг, внук Джона Кеннеди, напомнил – по федеральному закону от 1983 года в Центре не допускается установка новых мемориалов, что юридически препятствует его переименованию.

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