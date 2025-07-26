USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Следующий Чернобыль? «Бомба замедленного действия» в Армении

01:20 665

Армянская атомная электростанция, построенная в советский период и расположенная в зоне повышенной сейсмической активности, вызывает серьезную обеспокоенность у международных экспертов. Британская газета Daily Mail называет ее «Чернобылем в ожидании» и «бомбой замедленного действия», способной взорваться в любой момент.

Мецаморская АЭС была введена в эксплуатацию в 1976 году и состоит из двух реакторов. По данным властей, она обеспечивает до 40% потребностей Армении в электроэнергии. Однако, как подчеркивается в материале, станция располагается всего в 40 километрах от столицы страны — Еревана, и всего в 20 километрах от границы с Турцией.

После разрушительного землетрясения в Спитаке в 1988 году станция уже останавливалась — тогда были выявлены серьезные повреждения. АЭС была закрыта на шесть лет, и лишь в 1993 году, на фоне энергетического кризиса, власти возобновили работу второго энергоблока.

Эксперт по региону Южного Кавказа Питер Марко Тейс отмечает, что эксплуатация объекта ведется с использованием устаревших технологий, а бетонная оболочка реактора находится в крайне плохом состоянии. По его словам, отсутствие необходимых финансовых ресурсов и технических модернизаций делает Мецаморскую АЭС крайне уязвимой.

«Это объект советской эпохи, расположенный в сейсмоопасном регионе. Его эксплуатация в нынешнем состоянии — серьезный риск не только для Армении, но и для всего Южного Кавказа и Европы», — заявил Тейс.

Хотя власти утверждают, что станция стоит на устойчивом базальтовом фундаменте, критики сомневаются в ее способности выдержать мощное землетрясение. По аналогии с катастрофой на Чернобыльской АЭС, Мецаморская станция может стать источником масштабного радиоактивного заражения в случае аварии.

Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 175
Вспыхнула еще одна война. Кто кого древнее? И кто у кого обычаи украл?
Вспыхнула еще одна война. Кто кого древнее? И кто у кого обычаи украл? главная тема
25 июля 2025, 17:42 5695
Третий кризис президента Зеленского
Третий кризис президента Зеленского главная тема
01:53 426
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле Аналитик Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
25 июля 2025, 16:16 3929
Вперед в прошлое: канонизация Меланьи
Вперед в прошлое: канонизация Меланьи новый мир - новые порядки
00:55 799
Странный подход Вашингтона к будущему Турции: волна критики
Странный подход Вашингтона к будущему Турции: волна критики наш обзор
25 июля 2025, 15:54 4817
Следующий Чернобыль? «Бомба замедленного действия» в Армении
Следующий Чернобыль? «Бомба замедленного действия» в Армении
01:20 666
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему? новое обновление 19:28; фото
25 июля 2025, 19:28 14550
ВСУ разгромили россиян в Кондратовке: уничтожены три батальона
ВСУ разгромили россиян в Кондратовке: уничтожены три батальона
00:22 2386
В Турции убит известный депутат
В Турции убит известный депутат
25 июля 2025, 23:56 2600
Ереван затопило ливнями
Ереван затопило ливнями видео
25 июля 2025, 22:34 3166

ЭТО ВАЖНО

Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 175
Вспыхнула еще одна война. Кто кого древнее? И кто у кого обычаи украл?
Вспыхнула еще одна война. Кто кого древнее? И кто у кого обычаи украл? главная тема
25 июля 2025, 17:42 5695
Третий кризис президента Зеленского
Третий кризис президента Зеленского главная тема
01:53 426
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле
Иран загоняет Европу в угол в Стамбуле Аналитик Фаршид Багериан комментирует для haqqin.az
25 июля 2025, 16:16 3929
Вперед в прошлое: канонизация Меланьи
Вперед в прошлое: канонизация Меланьи новый мир - новые порядки
00:55 799
Странный подход Вашингтона к будущему Турции: волна критики
Странный подход Вашингтона к будущему Турции: волна критики наш обзор
25 июля 2025, 15:54 4817
Следующий Чернобыль? «Бомба замедленного действия» в Армении
Следующий Чернобыль? «Бомба замедленного действия» в Армении
01:20 666
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему? новое обновление 19:28; фото
25 июля 2025, 19:28 14550
ВСУ разгромили россиян в Кондратовке: уничтожены три батальона
ВСУ разгромили россиян в Кондратовке: уничтожены три батальона
00:22 2386
В Турции убит известный депутат
В Турции убит известный депутат
25 июля 2025, 23:56 2600
Ереван затопило ливнями
Ереван затопило ливнями видео
25 июля 2025, 22:34 3166
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться