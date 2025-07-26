Следующий Чернобыль? «Бомба замедленного действия» в Армении

Армянская атомная электростанция, построенная в советский период и расположенная в зоне повышенной сейсмической активности, вызывает серьезную обеспокоенность у международных экспертов. Британская газета Daily Mail называет ее «Чернобылем в ожидании» и «бомбой замедленного действия», способной взорваться в любой момент.

Мецаморская АЭС была введена в эксплуатацию в 1976 году и состоит из двух реакторов. По данным властей, она обеспечивает до 40% потребностей Армении в электроэнергии. Однако, как подчеркивается в материале, станция располагается всего в 40 километрах от столицы страны — Еревана, и всего в 20 километрах от границы с Турцией.

После разрушительного землетрясения в Спитаке в 1988 году станция уже останавливалась — тогда были выявлены серьезные повреждения. АЭС была закрыта на шесть лет, и лишь в 1993 году, на фоне энергетического кризиса, власти возобновили работу второго энергоблока.

Эксперт по региону Южного Кавказа Питер Марко Тейс отмечает, что эксплуатация объекта ведется с использованием устаревших технологий, а бетонная оболочка реактора находится в крайне плохом состоянии. По его словам, отсутствие необходимых финансовых ресурсов и технических модернизаций делает Мецаморскую АЭС крайне уязвимой.

«Это объект советской эпохи, расположенный в сейсмоопасном регионе. Его эксплуатация в нынешнем состоянии — серьезный риск не только для Армении, но и для всего Южного Кавказа и Европы», — заявил Тейс.

Хотя власти утверждают, что станция стоит на устойчивом базальтовом фундаменте, критики сомневаются в ее способности выдержать мощное землетрясение. По аналогии с катастрофой на Чернобыльской АЭС, Мецаморская станция может стать источником масштабного радиоактивного заражения в случае аварии.