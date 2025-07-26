«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза

Среди попавших под санкции танкеров числятся также «Низами Гянджеви», « Карабах » и «Шуша». В «черный список» ЕС судна попали на основании того, что перевозили сырую нефть или нефтепродукты российского происхождения либо экспортировали их из России, применяя нестандартные или рискованные методы судоходства.

Как сообщал ранее haqqin . az , 18 июля Европейский союз принял восемнадцатый пакет санкций против России. В этот очередной пакет были включены названия 105 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти. Согласно решению Совета ЕС № 2025/1495, данным судам запрещается заходить в порты стран-членов ЕС, а также пользоваться широким спектром услуг, связанных с морскими перевозками.

«Шуша» — танкер длиной 250 метров и шириной 44 метра, предназначенный для транспортировки сырой нефти. Построили его в 2017 году в Южной Корее. Владельцем судна является азербайджанская компания SA Susha Shipholdings, оператором — другая азербайджанская компания ASCO Shipmanagement AFEZCO, учрежденная в январе 2023 года на базе государственной ASCO (Azerbaijan Caspian Shipping Company) и являющаяся ее дочерним предприятием. Владелец и оператор зарегистрированы по одному адресу в Баку.

В настоящее время «Шуша» находится в плавании в Средиземном море (судно вышло из турецкого порта Немрут 14 июля и должно прибыть в конечный пункт назначения 27 июля). Навигационная статистика этого азербайджанского танкера показывает, что в последнее время он курсирует между Турцией и Россией.

«Карабах» — судно размером 250 на 44 метра, также предназначенное для перевозки сырой нефти. Построено в 2018 году в Японии. Владельцем является SA Karabakh Shipholdings, техническим управляющим (ISM manager) — ASCO Shipmanagement AFEZCO, а коммерческим управляющим (commercial manager) — та же SA Karabakh Shipholdings. Эти компании также зарегистрированы по одному и тому же адресу в Баку. Навигационная статистика судна показывает, что за последнее время оно также курсирует между Турцией и Россией.

«Низами Гянджеви» (IMO 9369617, MMSI 273314230) — танкер-химовоз/нефтепродуктовоз, построенный в 2006 году (19 лет). В настоящее время ходит под российским флагом. Текущее местоположение судна — Каспийское море. Судно направляется в порт Окарем, куда, как ожидается, прибудет 24 июля в 12:00. Этот танкер принадлежит компании Palmali Shipping Service, зарегистрированной в Стамбуле.