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«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза

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Отдел информации
02:27 1258

Как сообщал ранее haqqin.az, 18 июля Европейский союз принял восемнадцатый пакет санкций против России. В этот очередной пакет были включены названия 105 танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти. Согласно решению Совета ЕС № 2025/1495, данным судам запрещается заходить в порты стран-членов ЕС, а также пользоваться широким спектром услуг, связанных с морскими перевозками.

Среди попавших под санкции танкеров числятся также «Низами Гянджеви», «Карабах» и «Шуша». В «черный список» ЕС судна попали на основании того, что перевозили сырую нефть или нефтепродукты российского происхождения либо экспортировали их из России, применяя нестандартные или рискованные методы судоходства.

Построили "Шушу" в 2017 году в Южной Корее. Владельцем судна является азербайджанская компания SA Susha Shipholdings, оператором — другая азербайджанская компания ASCO Shipmanagement AFEZCO, учрежденная в январе 2023 года на базе государственной ASCO (Azerbaijan Caspian Shipping Company)

«Шуша» — танкер длиной 250 метров и шириной 44 метра, предназначенный для транспортировки сырой нефти. Построили его в 2017 году в Южной Корее. Владельцем судна является азербайджанская компания SA Susha Shipholdings, оператором — другая азербайджанская компания ASCO Shipmanagement AFEZCO, учрежденная в январе 2023 года на базе государственной ASCO (Azerbaijan Caspian Shipping Company) и являющаяся ее дочерним предприятием. Владелец и оператор зарегистрированы по одному адресу в Баку.

В настоящее время «Шуша» находится в плавании в Средиземном море (судно вышло из турецкого порта Немрут 14 июля и должно прибыть в конечный пункт назначения 27 июля). Навигационная статистика этого азербайджанского танкера показывает, что в последнее время он курсирует между Турцией и Россией.

«Карабах» — судно размером 250 на 44 метра, также предназначенное для перевозки сырой нефти. Построено в 2018 году в Японии. Владельцем является SA Karabakh Shipholdings, техническим управляющим (ISM manager) — ASCO Shipmanagement AFEZCO, а коммерческим управляющим (commercial manager) — та же SA Karabakh Shipholdings. Эти компании также зарегистрированы по одному и тому же адресу в Баку. Навигационная статистика судна показывает, что за последнее время оно также курсирует между Турцией и Россией.

«Низами Гянджеви» (IMO 9369617, MMSI 273314230) — танкер-химовоз/нефтепродуктовоз, построенный в 2006 году (19 лет). В настоящее время ходит под российским флагом. Текущее местоположение судна — Каспийское море. Судно направляется в порт Окарем, куда, как ожидается, прибудет 24 июля в 12:00. Этот танкер принадлежит компании Palmali Shipping Service, зарегистрированной в Стамбуле.

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