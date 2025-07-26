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Иран ответил на заявления посла Израиля в Баку

Отдел информации
10:00 1811

Пресс-секретарь посольства Ирана в Баку прокомментировал вчерашние заявления посла Израиля в Баку Джорджа Дика на пресс-конференции о том, что «сегодняшний ослабленный Иран делает мир — включая Ближний Восток и Южный Кавказ — более безопасным».

По словам пресс-секретаря, «узы дружбы и добрососедства между народами Ирана и Азербайджанской Республики слишком прочны, чтобы их могли ослабить злоба и клевета».

Он также заявил, что Израиль осуществляет «бесчеловечную блокаду сектора Газа» и «ведет агрессивные действия против Ливана, Сирии, Ирана и других стран региона», назвав еврейское государство «крупнейшей угрозой глобальному миру и стабильности», призвав международное сообщество к «действиям против Израиля».

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