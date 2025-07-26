Российская армия в 23 километрах от Запорожья

Подразделения армии России закрепились в посёлке Степногорск (население более 4 тысяч человек) Запорожской области и проводят штурмовые действия, пишут российские телеграм-каналы.

Российские войска продвинулись в районе села Мирное, и теперь бои идут в двух километрах от трассы, ведущей в Купянск со стороны Харькова. Об этом сообщает аналитический проект Deep State.

По данным проекта, продвижение стало возможным после создания Россией плацдармов на правом берегу реки Оскол.

«Между Торецком и Часовым Яром россияне продвинулись в селе Курдюмовка. Под Мирноградом — у Миролюбовки (к югу от Новоэкономического)», — говорится в сообщении.

Также, по информации Deep State, российские силы приблизились к границе Днепропетровской области в районе села Воскресенка на Новопавловском направлении.

При этом Вооружённые силы Украины освободили село Контратовка в Сумской области, где ранее уже фиксировалось продвижение украинских войск.

«По данным Deep State, в последнее время российские силы, удерживавшие деревню, находились в фактическом окружении», — отмечается в публикации.