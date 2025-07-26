В Иране теракт: число жертв растет

Количество погибших в результате вооруженного нападения на здание суда в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан возросло до шести, раненых – до 20, сообщает агентство IRIB. «Количество погибших возросло до шести, раненых до 20», — говорится в сообщении. pic.twitter.com/D0Bh9ZFgbF — Newsfeed (@Newsfeed883920) July 26, 2025

*** 11:59 Ликвидированы три человека, совершивших вооруженное нападение на судебное управление на юго-востоке Ирана, передает со ссылкой на осведомленный источник агентство Fars.

Ранее в субботу агентство IRIB передавало, что судебное управление в городе Захедан юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан подверглось вооруженному нападению неизвестных лиц. По информации агентства ISNA, в результате инцидента пострадали несколько человек, число пострадавших не уточняется. «В результате этого инцидента были ликвидированы три террориста... Ряду граждан и их имуществу был нанесен ущерб», - говорится в сообщении агентства. В результате теракта в здании суда в Иране пять человек погибли, в том числе женщина и новорождённый ребёнок, пишет Tasnim. По данным агентства, ликвидированы трое вооружённых людей, напавших на учреждение в городе Захедан. 13 человек пострадали, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

*** 11:24 Один человек погиб и еще один получил ранения в результате нападения на базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) недалеко от деревни Аглан в районе Сердешт (провинция Западный Азербайджан), сообщил глава отдела по связям с общественностью базы КСИР «Мученики Западного Азербайджана» полковник Шакер.

Агентство Mehr приводит заявление Шакера, согласно которому несколько часов назад члены террористической группировки открыли беспорядочный огонь по базе КСИР, в результате чего один боец «Басидж» (иранское полувоенное ополчение) был убит, а другой — ранен. По словам военного, целью нападения была военная база КСИР в этом регионе. Расследование инцидента продолжается, местные власти пока не сделали официальных заявлений. Напомним, в субботу в городе Захедан на юго-востоке Ирана произошло вооруженное нападение на здание местного суда: несколько вооруженных лиц ворвались в учреждение и открыли огонь. В результате нападения погибли и были ранены сотрудники суда и военнослужащие. Личности нападавших и их мотивы остаются неизвестными.