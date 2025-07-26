Азербайджанская команда стала чемпионом Европы

С 17 по 25 июля в городе Загреб (Хорватия) прошёл чемпионат Европы среди университетских команд по футзалу.

Азербайджан на турнире представляла команда Азербайджанской академии физической культуры и спорта — победитель Студенческой лиги Азербайджана сезона 2024/2025. В финале наша команда уверенно обыграла сильную команду Валенсии со счётом 7:2 и стала чемпионом Европы среди университетов по футзалу. Отметим, что наш вратарь, Агасеид Мирмаил оглу Гасымов, был признан лучшим вратарём чемпионата.