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У демократов рекордно низкий рейтинг

11:03 284

Рейтинг Демократической партии США среди американских избирателей составил 33%, что является рекордно низким показателем за последние 35 лет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос.

«Новый опрос выявил, что 63% избирателей неблагоприятно относятся к Демократической партии. Это самый высокий показатель в опросах (Wall Street) Journal с 1990 года», - говорится в публикации издания. Газета отмечает, что одобрительно к партии относятся лишь 33% опрошенных избирателей.

Опрос проводился с 16 по 20 июля среди 1,5 тысячи американских избирателей по телефону, погрешность составляет +/- 2,5%.

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Второе нападение в Иране за день: Теперь база КСИР в Западном Азербайджане
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02:27 8574
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Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
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02:13 5642
Вспыхнула еще одна война. Кто кого древнее? И кто у кого обычаи украл?
Вспыхнула еще одна война. Кто кого древнее? И кто у кого обычаи украл? главная тема
25 июля 2025, 17:42 8024
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