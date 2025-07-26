Подрывная технология и против Баку

За последние дни связанные с российскими спецслужбами бот-сети развернули масштабную кампанию дезинформации против Азербайджана на различных социальных медиаплатформах, включая видеохостинг YouTube.
На многочисленных бот-каналах выдвигаются обвинения в адрес Баку, основанные на фейковой информации. Озвучиваются дезинформационные «аналитические материалы», составленные с помощью искусственного интеллекта. Распространяются также поддельные видеообращения якобы от имени высокопоставленных представителей азербайджанской власти, созданные с применением технологии deepfake.
Использование российскими спецслужбами бот-сетей для ведения кампаний дезинформации против неугодных Кремлю властей — не новая практика. Эта подрывная технология также применяется против других республик постсоветского пространства, стремящихся выйти из сферы влияния Москвы. Одной из платформ, применяемых в этой технологии, является сеть под названием «Матрёшка».
Связанная с Кремлем бот-сеть «Матрёшка», названная в честь знаменитой русской матрёшки, распространяет дезинформацию в Twitter и Bluesky под видом оппозиционного российского издания The Insider. Как показал проект по мониторингу ботов Bot Blocker (@antibot4navalny), в рамках последней избирательной кампании ложные сообщения сети были направлены против президента Молдовы Майи Санду и ее правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
В частности, бот-сеть распространяет четыре идентичных фейковых видеоролика, в которых утверждается следующее:
- «Родственников молдавских заключенных убеждают голосовать за PAS в обмен на смягчение приговора».
- Сирот якобы массово «эмансипируют», чтобы дать им законное право голосовать за партию PAS. В видео говорится: «Санду и PAS используют подростков из детских домов, чтобы повлиять на выборы».
- Заключенным якобы угрожают ухудшением условий содержания, если они не поддержат правящую партию.
- Тысячи умерших детей, предположительно, будут использованы в качестве избирателей, поскольку их имена отсутствуют в списках умерших взрослых. В тексте говорится: «Санду готова использовать умерших детей в качестве избирателей. Тысячи умерших несовершеннолетних могут стать избирателями, поскольку их нет в списках умерших взрослых».
В июне та же бот-сеть опубликовала графические изображения, предсказывающие «скорый конец» Санду, включая фейковые граффити с изображением ее казни. Примерно в это же время «Фонд борьбы с несправедливостью» — проект основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — опубликовал сфабрикованный отчет о якобы причастности Санду к торговле украинскими детьми для педофилов.
Партия PAS Майи Санду готовится к парламентским выборам в Молдове, назначенным на 28 сентября 2025 года. Беглый олигарх Илан Шор и его пророссийский блок «Победа» были отстранены от участия в выборах 19 июля Центральной избирательной комиссией Молдовы за нарушение партийного законодательства.
Следует отметить, что бот-сеть «Матрёшка» ранее также организовала атаку на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Эта атака совпала с его первым визитом в Турцию, состоявшимся в июне.
Прокремлевская «Матрёшка» обвиняла Пашиняна в «самом высоком уровне коррупции на Ближнем Востоке» и «скрытии геноцида армян». Некоторые боты утверждали, что он якобы «принимает сильные транквилизаторы», со ссылкой на американского нейробиолога Нэнси Андреасен.
Большинство видеороликов, изученных The Insider, посвящены якобы замалчиванию «геноцида армян» нынешним руководством Армении. Другие видео «маскируются» под ролики из социальных сетей крупных зарубежных СМИ.