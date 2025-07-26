Подрывная технология и против Баку

За последние дни связанные с российскими спецслужбами бот-сети развернули масштабную кампанию дезинформации против Азербайджана на различных социальных медиаплатформах, включая видеохостинг YouTube. На многочисленных бот-каналах выдвигаются обвинения в адрес Баку, основанные на фейковой информации. Озвучиваются дезинформационные «аналитические материалы», составленные с помощью искусственного интеллекта. Распространяются также поддельные видеообращения якобы от имени высокопоставленных представителей азербайджанской власти, созданные с применением технологии deepfake.

Использование российскими спецслужбами бот-сетей для ведения кампаний дезинформации против неугодных Кремлю властей — не новая практика. Эта подрывная технология также применяется против других республик постсоветского пространства, стремящихся выйти из сферы влияния Москвы. Одной из платформ, применяемых в этой технологии, является сеть под названием «Матрёшка». Связанная с Кремлем бот-сеть «Матрёшка», названная в честь знаменитой русской матрёшки, распространяет дезинформацию в Twitter и Bluesky под видом оппозиционного российского издания The Insider. Как показал проект по мониторингу ботов Bot Blocker (@antibot4navalny), в рамках последней избирательной кампании ложные сообщения сети были направлены против президента Молдовы Майи Санду и ее правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). В частности, бот-сеть распространяет четыре идентичных фейковых видеоролика, в которых утверждается следующее:

- «Родственников молдавских заключенных убеждают голосовать за PAS в обмен на смягчение приговора». - Сирот якобы массово «эмансипируют», чтобы дать им законное право голосовать за партию PAS. В видео говорится: «Санду и PAS используют подростков из детских домов, чтобы повлиять на выборы». - Заключенным якобы угрожают ухудшением условий содержания, если они не поддержат правящую партию. - Тысячи умерших детей, предположительно, будут использованы в качестве избирателей, поскольку их имена отсутствуют в списках умерших взрослых. В тексте говорится: «Санду готова использовать умерших детей в качестве избирателей. Тысячи умерших несовершеннолетних могут стать избирателями, поскольку их нет в списках умерших взрослых». В июне та же бот-сеть опубликовала графические изображения, предсказывающие «скорый конец» Санду, включая фейковые граффити с изображением ее казни. Примерно в это же время «Фонд борьбы с несправедливостью» — проект основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — опубликовал сфабрикованный отчет о якобы причастности Санду к торговле украинскими детьми для педофилов.