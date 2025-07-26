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Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
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Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

50 тысяч врачей о низкой зарплате и ужасающих условиях труда в Манчестере

объектив haqqin.az
Отдел информации
11:25 1494

Батплоа (Камбоджа). Камбоджийцы нашли убежище в школе после начала столкновений между тайскими и камбоджийскими солдатами

Манчестер (Великобритания). 50 000 врачей-стажеров провели пикет у Королевской больницы, выразив недовольство низкой оплатой и ужасающими условиями труда. Врачи начали пятидневную забастовку

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