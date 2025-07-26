50 тысяч врачей о низкой зарплате и ужасающих условиях труда в Манчестере

Батплоа (Камбоджа). Камбоджийцы нашли убежище в школе после начала столкновений между тайскими и камбоджийскими солдатами
Манчестер (Великобритания). 50 000 врачей-стажеров провели пикет у Королевской больницы, выразив недовольство низкой оплатой и ужасающими условиями труда. Врачи начали пятидневную забастовку
Газа (Палестина). Палестинка прощается с телом погибшего мужа в результате израильского авиаудара
Тель-Авив (Израиль). Активисты протестуют против голода палестинского населения в секторе Газа
Малабон (Филиппины). Жители пробираются по затопленной дороге во время муссонных дождей
Афины (Греция). Власти закрыли Акрополь для посетителей в самое жаркое время дня, поскольку страну охватила волна тепла
Жара в Стамбуле