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Фидан о встрече Зеленского и Путина в Стамбуле

11:28 1185

Достигнута «принципиальная договоренность» о встрече лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Была достигнута принципиальная договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Переговорные группы играют здесь важную роль. По мере того, как мы продолжаем обсуждать этот вопрос более взвешенно, я вижу готовность к встрече», - заявил Фидан.

Провести встречу глав стран при участии Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа на переговорах 23 июля предложила Украина.

25 июля о том, что встреча «состоится», заявил также президент США Дональд Трамп. «Она должна была пройти еще три месяца назад», - отметил он.

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