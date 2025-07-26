Арабы пригрозили оставить Европу без газа

Катар планирует прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский Союз (ЕС), если Еврокомиссия не согласится исключить ключевые требования по защите климата из своей директивы, касающейся цепочки поставок. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на письмо госминистра по вопросам энергетики Катара и генерального директора Qatar Energy Саада бен Шарида аль-Кааби.

В письме, направленном в Брюссель, аль-Кааби открыто пригрозил прекращением поставок. Он отметил, что ЕС должен внести дополнительные изменения в Директиву о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (CSDDD), в противном случае «Катар и QatarEnergy будут вынуждены всерьез рассмотреть альтернативные рынки для сбыта СПГ и других продуктов за пределами ЕС, где существует более стабильная и благоприятная для бизнеса среда». Статья 22 директивы CSDDD, посвященная защите климата, содержит «очевидные несоответствия и противоречия» с законами и стандартами, действующими в Катаре, добавил госминистр.

В письме также говорится, что Брюссель игнорирует право каждого государства устанавливать собственные цели по защите климата, как это предусмотрено Парижским соглашением. По мнению аль-Кааби, высокие штрафы, санкции и гражданско-правовая ответственность за нарушение требований статьи 22 представляют собой серьезный риск, который может подорвать способность QatarEnergy продолжать поставки СПГ и других продуктов в ЕС.

«Я убежден, что компании не должны быть вынуждены выбирать между климатической политикой своей страны и нормами ЕС», — говорится в письме госминистра Катара.

В статье отмечается, что обращение аль-Кааби было получено не только Бельгией, но и другими государствами ЕС. Кроме того, авторы напоминают, что ЕС стремится стать климатически нейтральным к 2050 году, однако эта дата не указана в Парижском соглашении по климату.