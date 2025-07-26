Китай хочет истощения, но не разгрома России

Китаю невыгодны и победа, и поражение России в войне с Украиной, вместо этого Пекин заинтересован в максимальном ослаблении Москвы, пишет издание The Hill.

«Министр иностранных дел Китая Ван И, вероятно, был не вполне откровенен, когда недавно в беседе с Каей Каллас, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, признался, что Китай «не может допустить поражения России в войне против Украины, так как это позволит США полностью сосредоточиться на Китае».

Почему Ван мог быть не до конца честен? Во-первых, он дипломат, а все дипломаты склонны к недоговариванию. Сбивать противников с толку и заставлять их гадать — урок, который усвоили дипломаты всех стран.

Кроме того, Ван представляет тоталитарное государство с мощной пропагандистской машиной, которая, как и все подобные структуры, предпочитает манипуляции правде.

Однако вводящий в заблуждение характер слов Вана наиболее очевиден в том, что, вопреки его утверждению, будто США — главная забота Китая на сегодняшний день, на самом деле это Россия.

Да, Китай, безусловно, хочет, чтобы Америка отвязалась от него, и любое отвлечение внимания — это хорошее отвлечение. Но США — не сосед, и они не вовлечены в изнурительную войну. Несмотря на громкие угрозы со стороны администрации Трампа, до настоящего укуса дело так и не дошло. К тому же до сих пор не ясно, как именно может выглядеть этот «укус», как показывает продолжающаяся борьба по поводу тарифов.

Россия, напротив, представляет собой куда более насущную проблему безопасности, а возможно, и угрозу для Китая.

Рассмотрим три возможных исхода войны с точки зрения интересов Китая в области безопасности.

Если Россия победит в Украине — как бы ни определялась эта победа — российский лидер Владимир Путин будет окрылён самоуверенностью и самодовольством: его империалистская авантюра окажется успешной и вернёт России «величие». Такая Россия может рискнуть атаковать страну НАТО или попытаться аннексировать северный Казахстан — ни то, ни другое не в интересах Китая.

Далее — смена тона. Победоносная Россия может начать демонстрировать силу и пересматривать свою «безграничную» дружбу с Китаем. Возможно, стоит пересмотреть условия партнёрства в пользу нового статуса Москвы? Может, Пекин должен начать платить больше за российские энергоресурсы? Или, скажем, прекратить публиковать ирредентистские карты с китайскими названиями российских городов?

Вечная дружба, конечно, не исчезнет в одночасье, но отношения явно осложнятся и испытают терпение Пекина.

Если Россия проиграет в Украине — как бы ни определялась эта потеря — возникнет целый ряд крайне дестабилизирующих сценариев.

Полностью разгромленная Россия может погрузиться во внутреннее насилие, дестабилизируя Евразию. Внутриэлитные конфликты будут неизбежны, и на горизонте может появиться гражданская война. Да, Китай мог бы аннексировать значительные территории на Дальнем Востоке, но эти приобретения будут затмеваться угрозами, исходящими от разваливающегося северного соседа.

Война, которая истощает, но не уничтожает Россию, — очевидно, предпочтительный для Китая исход. Слабая Россия, втянутая в невыигрываемую войну, будет приструнена, но сохранится как вассал Пекина и не сможет не кланяться перед своим китайским сюзереном. Такая Россия идеально подходит Китаю.

И война не обязательно должна затягиваться, чтобы достичь этой цели. Она может закончиться хоть завтра — Россия уже представляет собой бледную тень самой себя. Её армия разгромлена, экономика на грани серьёзного кризиса, а народ, хотя и в целом поддерживает войну, всё больше ощущает экономическую боль.

Примечательно, что ослабленная Россия также отвечает интересам США, Европы и Украины, даже если она и не является их первым выбором.

Всё это наводит на мысль, что Ван, возможно, говорил Западу то, чего Китай сам же и желает.

Последствия для американской политики очевидны. США следует активно стремиться к тому, чего хочет Китай: к слабой России. Это легко достижимо — достаточно помочь Украине остановить российскую армию, как, возможно, наконец, начала делать администрация Трампа», - заключает издание.