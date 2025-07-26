USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
11:51 2709

Эрдоган подписал указ об аннулировании действовавшего более полувека соглашения с правительством Ирака по нефтепроводу Киркук – Юмурталык. Этот шаг последовал спустя три дня после того, как Багдад передал контроль над поставками нефти с территории Курдского регионального правительства Государственной нефтяной компании Ирака (SOMO).

С точки зрения аналитиков, в совокупности два эти решения свидетельствуют о кардинальной смене парадигмы: речь идет не только о технических корректировках, но и о стратегическом пересмотре позиций ключевых политических акторов и изменении экономического баланса в регионе.

Решение Эрдогана, которое меняет энергетическую и геоэкономическую карту региона

Двойной трубопровод Киркук – Юмурталык, построенный на основе соглашений 1973 и 1985 годов, связывал нефтяные месторождения иракского Киркука, а позднее и Мосула, с турецким портом Джейхан на побережье Средиземного моря. Однако в течение последних десятилетий этот трубопровод оказался в эпицентре геополитической напряженности и правовых споров. Инфраструктура неоднократно становилась целью диверсий и терактов, а политические противоречия, возникшие между Анкарой и Багдадом, усугублялись экономическими конфликтами. В 2014 году Ирак подал против Турции иск в международный арбитраж за экспорт курдской нефти в обход федерального правительства. В результате Анкара была обязана выплатить Багдаду около полутора миллиардов долларов компенсации.

Тем не менее, в последние годы в турецко-иракских отношениях стали все четче просматриваться признаки нормализации. Переломным стал визит Эрдогана в Багдад в прошлом году. Тогда все и решилось: были достигнуты соглашения по координации в нефтяной сфере и признание Ираком Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией.

Параллельно правительство Ирака предприняло шаг, направленный на устранение самостоятельной энергетической политики региона Курдистана, который, согласно принятой системе, обязан ежедневно передавать иракской госкомпании SOMO не менее 230 тысяч баррелей нефти. При этом для внутренних нужд региона остаются всего 50 тысяч баррелей, а все расходы на добычу и логистику возлагаются на региональные власти, чистый доход которых составляет только 16 долларов за баррель. Таким образом, фактически прекращается практика энергетической автономии Эрбиля, существовавшая с 2007 года.

Курдам перекрыли нефть, то есть кислород

С марта 2023 года трубопроводы, соединяющие Киркук и Мосул с Турцией, не функционируют, что привело к остановке экспорта объемом до 400 тысяч баррелей в сутки и многомиллионным потерям для регионального бюджета. Это усугубило финансовый кризис в Иракском Курдистане: возникли задержки с выплатами зарплат госслужащим, были приостановлены инфраструктурные проекты, а отношения с федеральным центром оказались в тупике из-за споров о нефтяных доходах и правомочности решений сторон.

На фоне этих процессов эксперты в Анкаре отмечают, что Турция переходит к модели прямого взаимодействия с Багдадом, исключая Эрбиль и клан Барзани из переговорного трека.

В то же время централизация нефтяного сектора в Ираке и отказ Турции от взаимодействия с курдской стороной могут существенно ограничить экономическое и политическое влияние Эрбиля, обострить внутриполитические противоречия и поставить под угрозу ранее установленные связи между Турцией и Курдским регионом. Особенно это касается масштабных экономических проектов, реализуемых турецкими компаниями на территории Иракского Курдистана.

Читайте по теме

Ход против Турции. Чем ответит Анкара? наша аналитика; все еще актуально
3 мая 2025, 02:14 15441
Аш-Шараа просит Алиева. Азербайджан успокоит Израиль? главное на этот час
19 апреля 2025, 12:30 12636
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 1165
В Карабахе спецтехника и вертолеты
В Карабахе спецтехника и вертолеты ВИДЕО
13:39 1177
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
13:11 1287
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза главное на этот час; все еще актуально
02:27 10208
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
13:22 1502
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 2710
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 6539
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
13:15 1454
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
12:42 2584
Так украинцы поразили российский военный завод
Так украинцы поразили российский военный завод ВИДЕО
12:25 2649
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает ВИДЕО
12:03 1605

ЭТО ВАЖНО

Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 1165
В Карабахе спецтехника и вертолеты
В Карабахе спецтехника и вертолеты ВИДЕО
13:39 1177
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
13:11 1287
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза главное на этот час; все еще актуально
02:27 10208
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
13:22 1502
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 2710
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 6539
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
13:15 1454
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
12:42 2584
Так украинцы поразили российский военный завод
Так украинцы поразили российский военный завод ВИДЕО
12:25 2649
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает ВИДЕО
12:03 1605
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться