Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани

Эрдоган подписал указ об аннулировании действовавшего более полувека соглашения с правительством Ирака по нефтепроводу Киркук – Юмурталык. Этот шаг последовал спустя три дня после того, как Багдад передал контроль над поставками нефти с территории Курдского регионального правительства Государственной нефтяной компании Ирака (SOMO). С точки зрения аналитиков, в совокупности два эти решения свидетельствуют о кардинальной смене парадигмы: речь идет не только о технических корректировках, но и о стратегическом пересмотре позиций ключевых политических акторов и изменении экономического баланса в регионе.

Двойной трубопровод Киркук – Юмурталык, построенный на основе соглашений 1973 и 1985 годов, связывал нефтяные месторождения иракского Киркука, а позднее и Мосула, с турецким портом Джейхан на побережье Средиземного моря. Однако в течение последних десятилетий этот трубопровод оказался в эпицентре геополитической напряженности и правовых споров. Инфраструктура неоднократно становилась целью диверсий и терактов, а политические противоречия, возникшие между Анкарой и Багдадом, усугублялись экономическими конфликтами. В 2014 году Ирак подал против Турции иск в международный арбитраж за экспорт курдской нефти в обход федерального правительства. В результате Анкара была обязана выплатить Багдаду около полутора миллиардов долларов компенсации. Тем не менее, в последние годы в турецко-иракских отношениях стали все четче просматриваться признаки нормализации. Переломным стал визит Эрдогана в Багдад в прошлом году. Тогда все и решилось: были достигнуты соглашения по координации в нефтяной сфере и признание Ираком Рабочей партии Курдистана (РПК) террористической организацией. Параллельно правительство Ирака предприняло шаг, направленный на устранение самостоятельной энергетической политики региона Курдистана, который, согласно принятой системе, обязан ежедневно передавать иракской госкомпании SOMO не менее 230 тысяч баррелей нефти. При этом для внутренних нужд региона остаются всего 50 тысяч баррелей, а все расходы на добычу и логистику возлагаются на региональные власти, чистый доход которых составляет только 16 долларов за баррель. Таким образом, фактически прекращается практика энергетической автономии Эрбиля, существовавшая с 2007 года.