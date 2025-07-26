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Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает

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Многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit («Проворный дух») стартовали накануне в Грузии, сообщает Министерство обороны республики.

Двенадцатые по счету учения официально открылись в Крцаниси — в Совместном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC).

В маневрах участвуют более двух тысяч военнослужащих из семи стран НАТО, в том числе США и Турции. Также, наряду с Грузией, в учениях участвуют Украина и Молдова.

Запланированы полевые и огневые учения, а также тренировки спецподразделений. Маневры Agile Spirit, параллельно проходящие в Турции, должны завершиться 8 августа.

Цель учений — повышение боевой готовности вооруженных сил стран-участниц, укрепление взаимной совместимости и оперативных возможностей, указали в военном ведомстве Грузии.

Согласно информации агентства AFP, НАТО и ЕС намерены усилить свое присутствие в Черноморском регионе для противостояния российскому влиянию.

Армения выступает наблюдателем на учениях.

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