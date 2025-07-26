USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Так украинцы поразили российский военный завод

ВИДЕО
12:25 2653

В Ростовской области в результате атаки украинских дронов погибли два человека, в Ставрополе под удар попало промышленное предприятие, пишут российские СМИ.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, удар был нанесён вблизи автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста. Один из беспилотников Вооружённых сил Украины попал в автомобиль, который затем загорелся. Оба находившихся в нём человека погибли. Их личности устанавливаются.

В Ставрополе, по словам главы региона Владимира Владимирова, утром зафиксированы «прилёты на территории промышленных объектов». Жертв и пострадавших нет.

По данным СМИ, удар пришёлся по радиозаводу «Сигнал», который производит средства радиоэлектронной борьбы: станции защиты фронтовой авиации «Гардения» и наземные комплексы «Тополь-Э», предназначенные для подавления дальних радиолокационных самолётов, таких как американский E-2 Hawkeye. Предприятие находится под западными санкциями.

Минобороны РФ в своей ночной сводке заявило об уничтожении 54 украинских беспилотников.

Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 1173
В Карабахе спецтехника и вертолеты
В Карабахе спецтехника и вертолеты ВИДЕО
13:39 1181
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
13:11 1289
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза главное на этот час; все еще актуально
02:27 10208
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
13:22 1506
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 2713
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 6539
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
13:15 1459
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
12:42 2586
Так украинцы поразили российский военный завод
Так украинцы поразили российский военный завод ВИДЕО
12:25 2654
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает ВИДЕО
12:03 1608

ЭТО ВАЖНО

Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 1173
В Карабахе спецтехника и вертолеты
В Карабахе спецтехника и вертолеты ВИДЕО
13:39 1181
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
13:11 1289
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза главное на этот час; все еще актуально
02:27 10208
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
13:22 1506
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 2713
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 6539
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
13:15 1459
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
12:42 2586
Так украинцы поразили российский военный завод
Так украинцы поразили российский военный завод ВИДЕО
12:25 2654
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает ВИДЕО
12:03 1608
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться