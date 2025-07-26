Так украинцы поразили российский военный завод

В Ростовской области в результате атаки украинских дронов погибли два человека, в Ставрополе под удар попало промышленное предприятие, пишут российские СМИ.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, удар был нанесён вблизи автодороги Зимовники — Ремонтное — Элиста. Один из беспилотников Вооружённых сил Украины попал в автомобиль, который затем загорелся. Оба находившихся в нём человека погибли. Их личности устанавливаются.

В Ставрополе, по словам главы региона Владимира Владимирова, утром зафиксированы «прилёты на территории промышленных объектов». Жертв и пострадавших нет.

По данным СМИ, удар пришёлся по радиозаводу «Сигнал», который производит средства радиоэлектронной борьбы: станции защиты фронтовой авиации «Гардения» и наземные комплексы «Тополь-Э», предназначенные для подавления дальних радиолокационных самолётов, таких как американский E-2 Hawkeye. Предприятие находится под западными санкциями.

Минобороны РФ в своей ночной сводке заявило об уничтожении 54 украинских беспилотников.