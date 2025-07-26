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Помощник Путина угрожает ядерным ударом

12:42 2588

Российские ядерные подлодки способны «охладить любую горячую голову» на Западе, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

«Хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам.

Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал он, отметив «мощный потенциал вооружения».

Патрушев сделал это заявление на фоне приезда президента России Владимира Путина в Архангельскую область. Российский президент поучаствовал в церемонии поднятия флага над ракетоносцем «Князь Пожарский», что ознаменовало принятие подлодки в состав флота.

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