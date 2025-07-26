Помощник Путина угрожает ядерным ударом

«Хотел бы напомнить им, что наши морские стратегические ядерные силы непрерывно осуществляют боевое патрулирование в готовности к нанесению ударов по назначенным объектам.

Любое военное посягательство на Калининградскую область встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у России сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — сказал он, отметив «мощный потенциал вооружения».

Патрушев сделал это заявление на фоне приезда президента России Владимира Путина в Архангельскую область. Российский президент поучаствовал в церемонии поднятия флага над ракетоносцем «Князь Пожарский», что ознаменовало принятие подлодки в состав флота.