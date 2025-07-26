В Карабахе спецтехника и вертолеты

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает тушить лесные пожары в Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Физулинском и Агдеринском районах, сообщает пресс-служба МЧС.

В операциях по ликвидации возгораний задействованы 620 человек личного состава, включая сотрудников Государственной службы пожарной охраны, Специальной службы по спасению в экстремальных условиях, войска гражданской обороны, Карабахский региональный центр и авиационный отряд. Задействована 51 единица техники, включая четыре вертолета.

В министерстве отметили, что сложный рельеф, высокая температура воздуха и ветер затрудняют тушение пожаров, однако меры по борьбе с огнем продолжаются круглосуточно, как в дневное, так и в ночное время.

МЧС пообещало предоставить дополнительную информацию.