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Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»

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Помощник президента Азербайджана - руководитель отдела внешнеполитических вопросов Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал распространяемые новости об возможном участии американской компании в контроле над частью Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении.

«Сотрудничают ли они с американскими компаниями, это их дело. А пока мы заняты своим. Мы расширяем транспортные связи и налаживаем контакты со всеми нашими соседями — Грузией, Ираном и Россией. В целом, такие связи принесут пользу всему региону. Если Армения будет готова, мы хотели бы совместно развивать Транскавказский транспортный коридор», - подчеркнул он.

Ранее издание Periodista Digital со ссылкой на источники сообщило, что Армения согласилась на предложение США по созданию Зангезурского коридора.

По версии издания, 42-километровым участком Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении, будет управлять американская частная компания. Позднее в правительстве Армении опровергли наличие таких договоренностей с США.

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