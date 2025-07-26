Пезешкиан об отношениях с Азербайджаном и Турцией

Пезешкиан подчеркнул важность развития связей с такими государствами, как Турция, Туркменистан, Азербайджан, Афганистан, Пакистан, а также со странами Персидского залива.

Выступая в субботу с необъявленным визитом в Министерстве иностранных дел, президент заявил, что улучшение отношений с соседями может привести к значительным достижениям. Он призвал иранских дипломатов к более активному подходу в своей работе.

По его словам, лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи отмечал, что «иранцы должны быть готовы защищать свою страну, но при этом важно развивать дипломатию». «Жизнь в мире — намного лучше, чем участие в войне», — добавил Пезешкиан.

Президент также заявил, что Иран намерен расширять сотрудничество с дружественными странами, в частности с членами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

Он подчеркнул, что Тегеран «будет координировать свои действия с такими партнёрами, как Россия, Китай и другими союзниками, а также продолжит взаимодействие с европейскими странами и международными организациями на основе мудрости, достоинства и национальных интересов».