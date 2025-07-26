USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Пезешкиан об отношениях с Азербайджаном и Турцией

14:13 371

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал укрепление отношений с соседними странами приоритетом внешней политики своей администрации, сообщает агентство Mehr.

Пезешкиан подчеркнул важность развития связей с такими государствами, как Турция, Туркменистан, Азербайджан, Афганистан, Пакистан, а также со странами Персидского залива.

Выступая в субботу с необъявленным визитом в Министерстве иностранных дел, президент заявил, что улучшение отношений с соседями может привести к значительным достижениям. Он призвал иранских дипломатов к более активному подходу в своей работе.

По его словам, лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи отмечал, что «иранцы должны быть готовы защищать свою страну, но при этом важно развивать дипломатию». «Жизнь в мире — намного лучше, чем участие в войне», — добавил Пезешкиан.

Президент также заявил, что Иран намерен расширять сотрудничество с дружественными странами, в частности с членами БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.

Он подчеркнул, что Тегеран «будет координировать свои действия с такими партнёрами, как Россия, Китай и другими союзниками, а также продолжит взаимодействие с европейскими странами и международными организациями на основе мудрости, достоинства и национальных интересов».

Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 1186
В Карабахе спецтехника и вертолеты
В Карабахе спецтехника и вертолеты ВИДЕО
13:39 1189
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
13:11 1292
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза главное на этот час; все еще актуально
02:27 10210
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
13:22 1513
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 2716
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 6542
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
13:15 1466
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
12:42 2593
Так украинцы поразили российский военный завод
Так украинцы поразили российский военный завод ВИДЕО
12:25 2657
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает ВИДЕО
12:03 1612

ЭТО ВАЖНО

Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 1186
В Карабахе спецтехника и вертолеты
В Карабахе спецтехника и вертолеты ВИДЕО
13:39 1189
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
13:11 1292
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза главное на этот час; все еще актуально
02:27 10210
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
13:22 1513
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 2716
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 6542
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
13:15 1466
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
12:42 2593
Так украинцы поразили российский военный завод
Так украинцы поразили российский военный завод ВИДЕО
12:25 2657
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает
Совместные учения США, Турции, Украины, Молдовы и Грузии. А Армения наблюдает ВИДЕО
12:03 1612
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться