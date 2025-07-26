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И Британия собирается признать Палестину?

14:37 817

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что одним из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является создание палестинского государства. «Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Это моя однозначная позиция», - подчеркнул Стармер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН Париж официально признает Палестину. США резко отвергли инициативу Макрона: президент Дональд Трамп назвал ее «бесполезной», сенатор Марко Рубио заявил, что она способствует пропаганде ХАМАС.

Как сообщает Reuters, в течение многих недель Макрон пытался убедить Великобританию и Канаду сделать совместное заявление о признании палестинского государства, чтобы создать стабильный блок внутри форума стран G7. Несмотря на его огромные усилия, попытка провалилась — и Великобритания, и Канада отказались из-за опасений реакции Трампа.

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