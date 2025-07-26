Трамп: «Миграция убивает Европу»

Президент США Дональд Трамп прилетел с визитом в Шотландию. По прибытии он пообщался с журналистами, в частности затронул тему нелегальной иммиграции, назвав ее «ужасным вторжением», передает Sky News.

Американский президент предупредил европейских лидеров: «Вам лучше взять себя в руки, или у вас больше не будет Европы». «Вы позволяете этому происходить в ваших странах. И вы должны остановить это ужасное вторжение, которое происходит в Европе. Иммиграция убивает Европу», — заявил Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, назвал «бесконтрольную миграцию» одной из главных проблем Европы.

В этом году ряд европейских стран приняли меры по ужесточению миграционной политики. Так, в июле Германия, Франция, Дания, Австрия, Польша и Чехия согласовали план действий для снижения нелегальной миграции. Великобритания и Франция договорились возвращать мигрантов, прибывших на небольших лодках и пытающихся пересечь Ла-Манш, по принципу «один за одного», но только по 50 человек в неделю.

Такие меры приняты в связи с ростом числа незаконных пересечений Ла-Манша на небольших лодках до рекордных значений — более 20 тыс. человек за первое полугодие 2025 года. В связи с этим Лондон решил также вводить санкции в отношении организаторов и пособников ввоза нелегальных мигрантов.

Мишенью властей станут поставщики лодок, изготовители и продавцы поддельных паспортов, а также посредники в платежах. Их активы будут замораживать, попадание в санкционный список сделает невозможным взаимодействие с британской финансовой системой.

Трамп после возвращения в Белый дом проводит жесткую антииммиграционную политику. Власти США проводят рейды против нелегальных мигрантов, их депортируют из страны. В июне в Лос-Анджелесе вспыхнули протесты против антииммиграционных рейдов, они переросли в беспорядки, Трамп вводил войска Нацгвардии.