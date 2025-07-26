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Камбоджа и Таиланд продолжают бить друг друга

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Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей на границе продолжаются третий день подряд. Как сообщает Reuters, в пятницу вооружённые инциденты произошли в прибрежной тайской провинции Трат и камбоджийской провинции Пурсат — более чем в 100 километрах от прежних очагов конфликта.

Королевские ВВС Таиланда применили истребители Saab JAS-39C/D Gripen для нанесения ударов по камбоджийским военным объектам в приграничной зоне. Власти Камбоджи, в свою очередь, заявили о сбитии тайского истребителя F-16 с помощью зенитной ракеты, однако Бангкок не подтвердил потерю самолёта.

По данным сторон, за трое суток столкновений погибли не менее 33 человек. Таиланд сообщил о семи погибших солдатах и 13 мирных жителях, Камбоджа — о пяти военнослужащих и восьми гражданских. Камбоджийские власти заявили об эвакуации около 36 тысяч человек из прифронтовых районов.

Конфликт разворачивается на фоне давнего территориального спора между странами. На протяжении десятилетий Таиланд и Камбоджа претендуют на контроль над несколькими участками сухопутной границы, включая районы вокруг древних индуистских храмов Пра Вихеар и Та Моан Тхом.

По сообщениям местных СМИ, армия Таиланда перебрасывает к границе с Камбоджей поставленные ранее Украиной бронетранспортёры БТР-3Е1. Официальных комментариев от тайского военного командования по поводу применения этой техники пока не поступало.

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