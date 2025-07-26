Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана

Во время 12-дневного военного конфликта с Ираном Израиль осуществил беспрецедентную кибероперацию, направленную на подрыв финансовой инфраструктуры Исламской Республики. По информации, опубликованной в газете The Wall Street Journal, раньше спонсируемые Израилем кибервзломы, как правило, ориентировались на кражу данных, вымогательство или срыв военных операций. Но в рамках операции «Народ как лев» было предпринято действие принципиально иного масштаба — кибератака с целью разрушения цифровых активов и банковских данных, направленная на подрыв устойчивости иранского режима.

Согласно имеющимся данным, израильская хакерская группа Sparrow the Predator, аффилированная предположительно с разведкой, осуществила целенаправленную атаку на параллельную финансовую систему, управляемую Корпусом стражей исламской революции, которая функционировала на основе стейблкойнов и была подкреплена внецифровыми финансовыми ресурсами для повседневной деятельности КСИР. Израильским хакерам удалось вывести с криптовалютных кошельков порядка 90 миллионов долларов и перевести их на невозвратные адреса, после чего кошельки были полностью уничтожены. Последствия атаки привели к падению Тегеранской фондовой биржи и курсу иранского риала, снизившегося на 12 процентов. Первым объектом кибератаки стал банк «Сепах» — старейшее и крупнейшее государственное финансовое учреждение Ирана, выполняющее ключевые функции в системе обеспечения финансирования вооружённых сил Исламской Республики, включая выплату зарплат, пенсий, а также финансирование программ, направленных на обход международных санкций, в частности, производства ракет. Группа Sparrow the Predator удалила финансовые данные банка и осуществила его блокировку. В результате атаки из строя вышли банкоматы по всей стране, включая не входившие в непосредственную систему банка «Сепах». Онлайн-банкинг, личные финансовые сервисы, а также выплаты военным и силовым структурам, за которые отвечал банк, были приостановлены.

Сообщается, что в условиях нарастающей паники иранцы массово устремились в банковские учреждения, чтобы снять наличные средства. Крупнейший в Иране коммерческий Bank Melli, несмотря на то что не подвергся прямой кибератаке, был не в состоянии удовлетворить возросший спрос клиентов. А Центробанк, стремясь стабилизировать ситуацию, начал экстренную эмиссию наличных и вливание резервов в банковскую систему. По мнению аналитиков, основной целью кибератак было стремление израильских хакеров подорвать легитимность иранского руководства в глазах его силового аппарата, лишить людей доступа к финансовым ресурсам и ослабить внутреннюю поддержку режима. Эксперты The Wall Street Journal полагают, что в текущих условиях финансовая система Исламской Республики способна функционировать лишь в той мере, в какой это допускает израильская сторона. Они указывают, что операция Sparrow the Predator изменила баланс в международной дипломатии в отношении Ирана, предоставив администрации президента Трампа инструменты давления. В частности, иранское руководство было поставлено перед дилеммой: отказаться от развития ядерной программы либо столкнуться с масштабным экономическим крахом. Для закрепления достигнутого результата эксперты считают необходимым сохранить режим санкций, позволяющий перенаправлять финансовые потоки Ирана в теневые и криптовалютные каналы, уязвимые для кибератак. Кроме того, США, по мнению Белого дома, должны перейти от политики «непрямой поддержки» к более активному участию в наступательных кибероперациях совместно с Израилем. Такой подход представляется как экономически эффективным, так и политически приемлемым, особенно в условиях отказа тактики от прямого военного противостояния.

Сергей Мигдаль, известный израильский эксперт по контрразведке и борьбе с терроризмом, комментируя для haqqin.az операцию Sparrow the Predator, отметил, что аналогичные кибергруппы, такие,например, как Black Hat или Cyber Outfits, часто используются различными спецслужбами для достижения тактических или стратегических целей. По его словам, существует немало хакерских групп, действующих на добровольной основе и поддерживающих стороны различных международных конфликтов, включая Россию, Иран, Северную Корею, Украину и Израиль. Управление подобными структурами является предметом строгой секретности, и утечка информации об операции подобного масштаба, как в случае с публикацией WSJ, является исключением. Мигдаль подчеркнул, что кибервойна между Ираном и Израилем началась задолго до последнего конфликта. Основной задачей киберподразделений на начальном этапе было получение разведывательной информации через проникновение в базы данных и системы связи. Это, по мнению эксперта, обеспечило успех операций «Моссада» и ЦАХАЛ на территории Ирана. Следующим этапом стало нанесение киберударов, направленных на физическое разрушение инфраструктурных объектов. В частности, с помощью атак Израилю удалось вывести из строя системы управления на электростанциях, нефтеперегонных заводах и в национальных телекоммуникационных сетях. При этом, как отмечает эксперт, Иран также предпринимал попытки симметричных действий против Израиля, однако уровень киберзащиты в Израиле значительно выше, и нанести серьезный ущерб Иран не смог. Мигдаль привел пример, когда недавно иранские официальные лица заявили об «угоне» якобы ядерного архива Израиля. По факту же, как выяснилось, была взломана переписка сотрудников Института Вейцмана с Комиссией по атомной энергии, содержащая исключительно общую и не секретную информацию.