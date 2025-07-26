Турция продала истребителей на 10 млрд долларов

На оборонной выставке IDEF-2025 Турция подписала контракт на поставку Индонезии 48 истребителей пятого поколения KAAN.
Финансовые детали официально не раскрываются, однако, по данным СМИ, сумма сделки достигает $10 млрд — это крупнейший экспортный контракт в истории турецкой оборонной промышленности.
Соглашение предусматривает не только поставку самолетов, но и передачу технологий, поддержку локального производства в Индонезии и совместную инженерную работу.
Церемонию подписания возглавили глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн и министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин.