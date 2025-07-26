Орбан: У Венгрии хорошие отношения с Турцией, но не с Европой

Венгрия допускает возможность «эскалации военного конфликта в Украине» и «его распространения на территорию Европы», но в любом случае намерена «остаться от него в стороне». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании, его речь транслировал телеканал М1.

«Если [в Европе] начнется война, то давайте не будем вмешиваться в нее», — сказал глава правительства.

Также он напомнил об условиях, которые позволят Венгрии «оставаться в стороне от войны». По его словам, во-первых, «необходимо быть неуязвимым» и поддерживать хорошие отношения со всеми мировыми центрами силы.

Орбан отметил, что у Венгрии сложились хорошие отношения с США, Россией, Китаем, а также Индией и Турцией, но только не с лидерами Евросоюза в Брюсселе.

Также глава венгерского правительства подчеркнул, что Венгрия будет укреплять свою безопасность и обороноспособность, развивая вооруженные силы и военную промышленность.

Третьим условием Орбан назвал «устойчивость к кризисам» — способность обеспечить нормальную работу промышленности, энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий.