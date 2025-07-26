USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

Орбан: У Венгрии хорошие отношения с Турцией, но не с Европой

16:49 267

Венгрия допускает возможность «эскалации военного конфликта в Украине» и «его распространения на территорию Европы», но в любом случае намерена «остаться от него в стороне». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании, его речь транслировал телеканал М1.

«Если [в Европе] начнется война, то давайте не будем вмешиваться в нее», — сказал глава правительства.

Также он напомнил об условиях, которые позволят Венгрии «оставаться в стороне от войны». По его словам, во-первых, «необходимо быть неуязвимым» и поддерживать хорошие отношения со всеми мировыми центрами силы.

Орбан отметил, что у Венгрии сложились хорошие отношения с США, Россией, Китаем, а также Индией и Турцией, но только не с лидерами Евросоюза в Брюсселе.

Также глава венгерского правительства подчеркнул, что Венгрия будет укреплять свою безопасность и обороноспособность, развивая вооруженные силы и военную промышленность.

Третьим условием Орбан назвал «устойчивость к кризисам» — способность обеспечить нормальную работу промышленности, энергетики, сельского хозяйства, цифровых технологий.

Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
13:24 4516
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
10:08 8969
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 4182
В Карабахе спецтехника и вертолеты
В Карабахе спецтехника и вертолеты ВИДЕО
13:39 4162
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
13:11 2843
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза главное на этот час; все еще актуально
02:27 10980
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
13:22 3300
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 4103
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 6941
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
13:15 3056
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
12:42 4657

ЭТО ВАЖНО

Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
13:24 4516
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
10:08 8969
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 4182
В Карабахе спецтехника и вертолеты
В Карабахе спецтехника и вертолеты ВИДЕО
13:39 4162
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
13:11 2843
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза
«Низами Гянджеви», «Шуша» и «Карабах» попали под санкции Евросоюза главное на этот час; все еще актуально
02:27 10980
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
Помощник Алиева о военном противостоянии с Арменией
13:22 3300
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 4103
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу
Трамп с Рубио спасли из плена убийцу наша корреспонденция
02:13 6941
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
Хикмет Гаджиев зовет Россию с Украиной в Баку
13:15 3056
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
Помощник Путина угрожает ядерным ударом
12:42 4657
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться