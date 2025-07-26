Российская экономика «покрыта трещинами»

Российская экономика удивила многих, оставшись устойчивой перед лицом международных санкций, но после трёх лет войны и западных ограничений она демонстрирует многочисленные проблемы, каждая из которых выглядит весьма серьёзной. Об этом пишет Bloomberg.

«Трещины в экономике стоимостью 2 триллиона долларов сейчас вполне очевидны», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что Москва «выбирает оружие вместо масла»: пока все ресурсы государства направлены на войну, гражданская экономика постепенно умирает. Эта динамика ярко проявилась на этой неделе: Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новой атомной подводной лодке с баллистическими ракетами на фоне новостей о том, что продажи автомобилей в июне обвалились на 30 %.

Опасаясь дальнейшего охлаждения экономики, Центральный банк России накануне снизил базовую процентную ставку примерно на 2 процентных пункта — после снижения на 1 пункт в прошлом месяце. То есть, выбирая между высоким уровнем инфляции и экономическим спадом, ЦБ остановился на первом варианте.

«Существует всё больше доказательств сложных времён во многих секторах российской экономики. Последствия войны, западных санкций, дефицита рабочей силы, снижения цен на нефть, дорогой валюты и высоких процентных ставок», — утверждает Алекс Кокчаров, аналитик по геоэкономическим вопросам Bloomberg Economics.

По его словам, риск обвала гражданской части экономики растёт, поскольку Путин в своей войне против Украины почти полностью сосредоточен на военных целях.

Автор публикации отмечает, что до сих пор значительной поддержкой для России оставалась возможность поставлять нефть и газ в Китай, Индию и некоторые европейские страны. Но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать проблем в других секторах экономики. Так, угольная промышленность России переживает масштабный кризис: она лишилась рынков сбыта, поставщиков сложного промышленного оборудования и доступа к западным финансовым ресурсам, необходимым для модернизации.

Показательно и то, что раскочегаренный военно-промышленный комплекс оказался неспособным обеспечить достаточный спрос для сталелитейной отрасли. Проблемы с экспортом и охлаждение рынка недвижимости, ранее формировавшего значительную часть внутреннего спроса на сталь, привели к заметному спаду в металлургии.

Но, пожалуй, наиболее тревожным сигналом для Путина должны были бы стать проблемы в финансовом секторе. В начале июля руководители некоторых крупнейших российских банков в частном порядке обсуждали возможность обращения за государственной помощью в случае дальнейшего роста доли проблемных кредитов. Реальное качество их кредитных портфелей намного хуже, чем это отражается в официальной отчётности, утверждают инсайдеры и свидетельствуют документы, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg News.

«Остаётся лишь узкая группа ведущих отраслей с высокими темпами роста — все они связаны с государственными заказами и обороной», — заявила ранее этим летом София Донец, главный экономист T-Investments. По её словам, трудно найти другие сектора, которые работают в плюсе. Большинство гражданских отраслей промышленности в России демонстрируют сокращение производства в 2025 году.

В поисках источников наполнения военного бюджета российское правительство прибегло к опасной практике — конфискации частных активов. За последний год их общая стоимость утроилась. Российский бизнес бьёт тревогу, выражая обеспокоенность по поводу волны национализаций. Однако не похоже, что Кремль готов прислушаться к этим сигналам.