USD 1.7000
EUR 1.9961
RUB 2.1425
Подписаться на уведомления
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?
Новость дня
Сын Искендера Халилова из Баку опровергает Москву. Но почему?

США и Китай столкнулись из-за Украины

17:44 1742

В пятницу 25 июля на заседании Совбеза ООН произошла перепалка между постоянными представителями США и Китая, передает Reuters.

Поводом стало заявление постпреда США при ООН Дороти Ши, что Китай поддерживает Россию в войне с Украиной. Дипломат призвала все страны, включая Китай, прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения и заявила, что Пекин должен прекратить подпитывать российскую агрессию.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан в ответ заявил, что его страна не начинала войну, «не является стороной конфликта, никогда не поставляла смертоносное оружие и всегда строго контролировала материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников».

Дипломат призвал США «прекратить перекладывать вину на Пекин» или «провоцировать конфронтацию». Вместо этого, по его словам, Вашингтон должен «играть более конструктивную роль, содействовать прекращению огня и мирным переговорам».

Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 4761
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
15:10 5500
Подрывная технология и против Баку
Подрывная технология и против Баку все еще актуально
11:05 7116
Белуджийские террористы напали на здание суда в Иране
Белуджийские террористы напали на здание суда в Иране видео; ОБНОВЛЕНО 19:03
19:03 5885
Камбоджа и Таиланд продолжают обмен ударами
Камбоджа и Таиланд продолжают обмен ударами видео; обновлено 18:55
18:55 1766
Третий командир «Хезболлы» за неделю ликвидирован в Ливане
Третий командир «Хезболлы» за неделю ликвидирован в Ливане
18:46 386
Украинцы уничтожили в Армавире российский истребитель
Украинцы уничтожили в Армавире российский истребитель ВИДЕО
17:51 2738
США и Китай столкнулись из-за Украины
США и Китай столкнулись из-за Украины
17:44 1743
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
13:24 6046
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
10:08 10356
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 5746

ЭТО ВАЖНО

Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани
Эрдоган бортанул Курдистан с Барзани наша корреспонденция
11:51 4761
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана
Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против Ирана комментирует наш эксперт Сергей Мигдаль
15:10 5500
Подрывная технология и против Баку
Подрывная технология и против Баку все еще актуально
11:05 7116
Белуджийские террористы напали на здание суда в Иране
Белуджийские террористы напали на здание суда в Иране видео; ОБНОВЛЕНО 19:03
19:03 5885
Камбоджа и Таиланд продолжают обмен ударами
Камбоджа и Таиланд продолжают обмен ударами видео; обновлено 18:55
18:55 1766
Третий командир «Хезболлы» за неделю ликвидирован в Ливане
Третий командир «Хезболлы» за неделю ликвидирован в Ливане
18:46 386
Украинцы уничтожили в Армавире российский истребитель
Украинцы уничтожили в Армавире российский истребитель ВИДЕО
17:51 2738
США и Китай столкнулись из-за Украины
США и Китай столкнулись из-за Украины
17:44 1743
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
Требование Баку: Москва должна взять на себя ответственность за сбитый самолет
13:24 6046
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
Россия массово перебрасывает оружие и военную технику в Армению
10:08 10356
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
Помощник президента Азербайджана о Зангезурском коридоре: «Мы не в курсе»
13:52 5746
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться