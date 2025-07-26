США и Китай столкнулись из-за Украины

В пятницу 25 июля на заседании Совбеза ООН произошла перепалка между постоянными представителями США и Китая, передает Reuters.

Поводом стало заявление постпреда США при ООН Дороти Ши, что Китай поддерживает Россию в войне с Украиной. Дипломат призвала все страны, включая Китай, прекратить экспорт в Россию товаров двойного назначения и заявила, что Пекин должен прекратить подпитывать российскую агрессию.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан в ответ заявил, что его страна не начинала войну, «не является стороной конфликта, никогда не поставляла смертоносное оружие и всегда строго контролировала материалы двойного назначения, включая экспорт беспилотников».

Дипломат призвал США «прекратить перекладывать вину на Пекин» или «провоцировать конфронтацию». Вместо этого, по его словам, Вашингтон должен «играть более конструктивную роль, содействовать прекращению огня и мирным переговорам».